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Deportes Quindío no cumplió el objetivo: derrota con Envigado, primer finalista del Torneo BetPlay

El equipo de Armenia perdió en el duelo definitivo ante Envigado y tienen que poner todos los esfuerzos en el segundo semestre.

Envigado Deportes Quindío
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
05:13 p. m.
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Este 2026, los hinchas de Deportes Quindío tenían la ilusión de acabar con la mala racha y buscar el anhelado ascenso a la primera división luego de pasar 5 años en la B, pero no lograron conseguir el triunfo clave en la fecha final de los cuadrangulares.

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En la fecha anterior ante un estadio Centenario lleno, el equipo cayó por 1-0 frente a Internacional de Palmira, por lo que dejaron la tarea para la sexta jornada, donde debían visitar a Envigado con la tarea de conseguir por lo menos un empate para meterse a la final.

Lastimosamente para los hinchas del Quindío, el equipo local se puso en ventaja sobre los minutos finales y con un 1-0, 'La Cantera de Héroes' se clasificó a la gran final del primer semestre en el Torneo BetPlay y tienen la cuota inicial del ascenso.

¿Quién será el rival de Envigado en la final del Torneo BetPlay?

El equipo antioqueño espera en la gran final por el ganador del grupo B. Luego de cinco jornadas, Real Cartagena es líder con 10 puntos, mientras que Unión Magdalena es segundo con 8.

En la última jornada, Cartagena tendrá que enfrentarse a Barranquilla FC en el estadio Jaime Morón, mientras que el 'Ciclón Bananero' se enfrentará a Bogotá FC.

¿Qué necesita el Quindío para ascender?

Tras esta derrota, Quindío deberá buscar ser campeón en el segundo semestre para tener opciones en el duelo directo por el ascenso frente al campeón de esta primera mitad de año.

En caso de no conseguir el título, tendrán que mostrar regularidad para ser líderes en la tabla de reclasificación y así poder enfrentar el repechaje contra el perdedor de la gran final, que enfrenta a los campeones de ambos semestres.

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