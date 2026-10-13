Video | Árbitro se equivocó y jugador entró a mostrarle la jugada en el celular

Una particular escena se vivió en la segunda división del fútbol argentino en el partido que disputaban All Boys y Godoy Cruz por la jornada 33 del campeonato; los protagonistas fueron el juez central Nicolás Lamolina y el jugador de All Boys, Iván Zafarana.

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La situación se presentó al minuto 43 del segundo tiempo, cuando el partido se encontraba empatado sin goles. Vale recordar que en esta división del fútbol argentino no está disponible la herramienta VAR y fue uno de los detonantes de la situación presentada.

El árbitro pitó penal por una falta afuera del área y un jugador entró con un celular a la cancha a mostrarle el error

El jugador Iván Zafarana le cometió una dura falta al atacante de Godoy Cruz justo antes de entrar al área y el árbitro central decretó penal a favor del club visitante; inmediatamente los jugadores locales arremetieron contra el central reclamándole su decisión y el propio infractor, que ya había sido expulsado, entró a la cancha con un celular en la mano para mostrarle al juez que se había equivocado al sancionar el penal.

Tras varios minutos de reclamos por parte de ambos equipos y tras la particular escena del celular en la mano, el juez cambió su decisión y finalmente se decretó tiro libre, argumentando que el juez de línea se había dado cuenta de que la falta fue afuera del área.

Durante los minutos que duraron los reclamos, el árbitro no quiso ver las imágenes que el jugador le estaba mostrando en el celular.

A los 68 minutos de juego, el encargado de impartir justicia ya había pitado otro penal a favor de los visitantes que también fue muy polémico y el jugador Martín Pino terminaría desperdiciando el cobro; el partido finalizó en empate sin goles.

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"Hice un esfuerzo muy grande por no mirar el celular": árbitro Lamolina

En una entrevista vía telefónica que el canal TyC Sports le hizo al árbitro protagonista después de lo sucedido, afirmó que hizo todo lo posible para no dejar que el jugador con el celular se le acercara y no ver las imágenes porque, si alguna cámara lo captaba revisando dichas imágenes, se podría especular que ese sería el motivo por el cual cambió su decisión.