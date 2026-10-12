Golazo de chilena en la B de Colombia le da la vuelta al mundo y lo piden para Puskás

El desarrollo de la quinta fecha del Torneo BetPlay 2026-II dejó un vibrante enfrentamiento entre Envigado FC e Internacional FC de Palmira en el estadio Polideportivo Sur. En el papel, el compromiso representaba un duelo crucial en las aspiraciones de ambos conjuntos por consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones y buscar el anhelado ascenso.

Tras 90 minutos de intensa disputa, el tablero marcó un empate 1-1 que distribuyó honores entre paisas y vallecaucanos, pero que terminó eclipsado por una maniobra individual que trascenderá las fronteras del balompié nacional.

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Desde el pitazo inicial, el cuadro local intentó imponer sus condiciones aprovechando la dinámica de sus canteranos y el conocimiento de su terreno de juego.

Envigado generó aproximaciones de peligro mediante combinaciones rápidas en ataque. Sin embargo, la escuadra visitante, dirigida con orden táctico para frenar los circuitos ofensivos del rival, supo aguantar la presión y golpear en el momento idóneo a través de jugadas colectivas de alta factura.

Golazo le da la vuelta al mundo y lo piden para Puskás

El momento cumbre del cotejo llegó tras una aproximación en ofensiva del cuadro palmireño. Luego de un primer intento bloqueado por la zaga antioqueña en el corazón del área, el balón quedó flotando en el aire. Fue allí donde apareció Kener González, prometedor atacante e integrante de la Selección Colombia Sub-20, para regalar una postal histórica.

De espaldas a la portería y sin espacio para controlar, González no dudó un solo instante: elevó su cuerpo con una coordinación perfecta y ejecutó una chilena magistral. El impacto, lleno de potencia y colocación, envió la esférica directamente al ángulo superior del arco custodiado por el guardameta 'naranja', quien pese a su estirada no pudo hacer nada para evitar que el balón besara las redes.

Tan pronto se consumó la anotación, las redes sociales y los medios deportivos estallaron en elogios hacia el joven talento vallecaucano. Aficionados, analistas y periodistas coincidieron unánimemente en que la definición de Kener González reúne todos los atributos estéticos para ser postulada oficialmente al Premio Puskás de la FIFA, galardón que premia al mejor gol del año a nivel mundial.