Jorge Carrascal continúa siendo ficha fundamental de Flamengo en el Brasileirao y la Copa Libertadores; el domingo 10 de octubre, en el clásico de Río de Janeiro vs. Fluminense, fue uno de los jugadores mejor calificados por las principales plataformas deportivas y fue el anotador del gol de la victoria del 'Mengão'.

En el Brasileirao 2026, Carrascal registra 8 goles y 8 asistencias en 24 partidos jugados con su equipo, demostrando la importancia que tiene para el entrenador Leonardo Jardim.

Gol y partidazo de Jorge Carrascal en el clásico de Río de Janeiro

El partido, válido por la fecha 30 de la primera división de Brasil, significó una victoria vital para el equipo de Carrascal, ya que lo mantiene en la primera posición del campeonato con 64 puntos, uno más que Palmeiras.

A los 20 minutos del segundo tiempo, el volante colombiano recibió un pase preciso por parte de Lucas Paquetá y definió con su pierna derecha sin necesidad de controlar el balón; locura de los hinchas de Flamengo en las tribunas del Maracaná y liderato para el 'rubro-negro'.

Las principales plataformas deportivas calificaron al colombiano como uno de los mejores jugadores del partido con puntajes entre los 7.8 y 8, junto con Paquetá, quien fue el asistidor para el gol definitivo; incluso los medios brasileños lo catalogaron como el mejor jugador del partido.

Carrascal, alternativa para ser el nuevo '10' de la selección

Tras el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia, la posición de creador o #10 quedó vacante para que alguno de los jugadores que harán parte de la nueva era del equipo se haga cargo del ataque.

A pesar de que la camiseta 10 fue usada por Jhon Arias en los últimos amistosos, la posición natural de él no es en esa zona de juego, por lo que Carrascal podría ser uno de los apuntados a ocuparla.