Argentina nunca se rindió: una remontada para la historia y un boleto a la final del Mundial

Argentina protagonizó una de las remontadas más emocionantes de la Copa del Mundo al vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta. La Albiceleste se sobrepuso a un marcador adverso y, con dos goles en los minutos finales, aseguró su clasificación a la gran final del torneo, en la que enfrentará a España por el título.

El conjunto inglés tomó la ventaja en el compromiso gracias a un tanto de Anthony Gordon, quien aprovechó una llegada ofensiva para vencer al arquero argentino. Durante varios pasajes del encuentro, Inglaterra logró sostener el resultado, mientras Argentina buscaba espacios para reaccionar.

Enzo Fernández cambió la historia

Cuando el tiempo comenzaba a agotarse, apareció Enzo Fernández para darle vida a la selección sudamericana. El volante sacó un potente remate desde fuera del área que terminó en el fondo de la red, igualando el marcador y desatando la euforia de los aficionados argentinos.

El empate cambió por completo el desarrollo del partido. Argentina tomó confianza, adelantó sus líneas y fue en busca del gol que le permitiera completar una remontada que parecía imposible minutos antes.

Messi asistió y Lautaro selló el triunfo

La jugada definitiva llegó sobre el cierre del encuentro. Lionel Messi desbordó por un costado y envió un centro preciso al área, donde Lautaro Martínez apareció para conectar un cabezazo que dejó sin opciones al arquero inglés y decretó el 2-1 definitivo.

Con ese tanto, Argentina selló una clasificación histórica y volvió a instalarse en la gran final de la Copa del Mundo, donde ahora tendrá un nuevo reto frente a España.

El duelo por el título enfrentará a dos de las selecciones más destacadas del campeonato, en un partido que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará coronar su gran campaña con un nuevo trofeo, mientras España intentará confirmar el excelente nivel que ha mostrado a lo largo del torneo.