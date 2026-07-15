Accidente aéreo en Gachancipá: autoridades atienden emergencia tras caída de una avioneta

Un accidente aéreo en Gachancipá se registró este 15 de julio en las inmediaciones de la empresa Jerónimo Martins, en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. La emergencia fue reportada por las autoridades, que desplegaron un operativo de atención con diferentes organismos de socorro mientras avanzan las verificaciones sobre lo ocurrido.

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¿Qué se sabe del accidente aéreo en Gachancipá?

De acuerdo con el Boletín de Emergencia emitido por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, al sitio fueron enviados integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gachancipá, ambulancias, unidades de la Policía Nacional y demás organismos de respuesta para atender la situación y establecer las circunstancias del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre personas lesionadas o víctimas. La emergencia continúa en desarrollo y se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas con información consolidada sobre el incidente.

En imágenes conocidas hasta ahora, la avioneta de matrícula HK-4368 terminó de cabeza, aunque presenta un buen estado aparente.

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