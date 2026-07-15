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Argentina logró un milagro y venció a Inglaterra: vea el gol de Lautaro

Argentina remontó de forma heroica y enfrentará a España por el Mundial.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
04:00 p. m.
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Cuando todo parecía perdido, Argentina encontró dos goles en los minutos finales, derrotó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la gran final del Mundial 2026. Un pase de Lionel Messi, un golazo de Enzo Fernández y el tanto agónico de Lautaro Martínez desataron la locura en Atlanta.

¿Cómo fue la remontada de Argentina ante Inglaterra?

La Albiceleste estaba contra las cuerdas tras el gol de Anthony Gordon, que había adelantado a Inglaterra en el segundo tiempo y dejaba a los europeos con un pie en la final frente a España.

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Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni nunca dejó de insistir. Cuando el reloj se acercaba al final del tiempo reglamentario, apareció el capitán.

Lionel Messi encontró un espacio y filtró un pase preciso para Enzo Fernández, quien sacó un potente remate de media distancia para vencer al arquero inglés y decretar el 1-1. El gol reanimó por completo a Argentina y cambió el impulso emocional del encuentro.

Lautaro Martínez marcó el gol del milagro

El empate parecía llevar la semifinal al tiempo extra, pero Argentina todavía tenía una última oportunidad.

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En el minuto 93, en una de las últimas acciones del partido, Lautaro Martínez apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de la red y completar una remontada inolvidable.

El delantero del Inter desató la euforia de los miles de hinchas argentinos presentes en el Mercedes-Benz Stadium y selló el 2-1 que mete a la Albiceleste en una nueva final de la Copa del Mundo.

Argentina enfrentará a España en la final del Mundial

Con esta victoria, Argentina elimina a Inglaterra y se convierte en el segundo finalista del Mundial 2026.

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Ahora, el equipo de Lionel Scaloni disputará el partido más importante del torneo frente a España, que un día antes dejó en el camino a Francia tras imponerse 2-0 en la otra semifinal.

La final reunirá a dos de las selecciones que mejor fútbol han mostrado durante la Copa del Mundo y promete ser uno de los encuentros más esperados del campeonato.

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