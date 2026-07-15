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Avior Airlines estrena ruta y amplía su conectividad entre Venezuela y Colombia

La aerolínea venezolana habilitó vuelos desde Barcelona, Anzoátegui, con destino a Bogotá, Medellín y Curazao.

Avior Airlines estrena ruta y amplía su conectividad entre Venezuela y Colombia
Foto: Avior Airlines

Noticias RCN

julio 15 de 2026
03:38 p. m.
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La aerolínea venezolana habilitó vuelos desde Barcelona, Anzoátegui, con destino a Bogotá, Medellín y Curazao.

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Avior Airlines anunció la ampliación de su oferta de vuelos desde Barcelona, estado Anzoátegui, hacia Bogotá y Medellín, fortaleciendo la conectividad aérea entre Venezuela y Colombia tras superar las afectaciones causadas por los recientes terremotos.

La aerolínea informó que el doblete sísmico que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio impactaron tanto sus operaciones como a varios trabajadores de la compañía que siguen desaparecidos.

La aerolínea venezolana, que recientemente movilizó ayuda humanitaria y equipos de rescatistas desde Colombia hacia Venezuela, incorporará a partir del 17 de julio de 2026 nuevas alternativas de viaje en ambas rutas, consolidando al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui como un punto estratégico dentro de su red regional.

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Horario de vuelos de Avior desde Barcelona (Venezuela) hacia Bogotá y Medellín

Para la ruta Barcelona-Bogotá, Avior incorporó nuevas opciones de operación desde el 17 de julio de 2026. Estos son los horarios de las salidas programadas:

Barcelona - Bogotá

  • Lunes y miércoles, 5:00 p.m.
  • Viernes y domingo, 4:30 p.m.

Bogotá - Barcelona

  • Lunes y miércoles, 7:30 p.m.
  • Sábado, 7:00 a.m.
  • Domingo, 6:50 p.m.

Barcelona - Medellín

  • Miércoles y sábado, 5:00 p.m.
  • Jueves, 4:30 p.m.
  • Medellín - Barcelona
  • Miércoles y sábado, 7:30 p.m.
  • Jueves, 6:50 p.m.

Barcelona - Curazao

  • Martes y jueves, 10:00 a.m.
  • Jueves, 6:50 p.m.
  • Curazao - Maracaibo
  • Martes y jueves, 12:00 m.
  • Maracaibo - Curazao
  • Martes y jueves, 6:00 p.m.
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Avior busca fortalecer la conectividad regional

La ampliación forma parte del proceso de fortalecimiento de la red de Avior Airlines durante 2026. En marzo, la compañía retomó la ruta directa Caracas-Medellín con dos frecuencias semanales, sumándose a la operación entre Caracas y Bogotá.

Con esta programación, Avior alcanza ocho vuelos semanales entre ambos países y una oferta superior a 2.300 sillas semanales en cabinas Business y Economy, operadas en aeronaves Boeing 737-400 con capacidad para 144 pasajeros.

Adicionalmente, desde el 16 de julio de 2026, la aerolínea incorpora nuevas opciones de viaje hacia Curazao mediante operaciones desde Barcelona y conexiones con Maracaibo, ampliando las alternativas de movilidad hacia el Caribe con vuelos los martes y jueves.

"Nuestro compromiso es seguir conectando destinos de manera segura, cercana y eficiente. Estamos trabajando para que nuestros pasajeros encuentren en Avior más posibilidades para viajar, reencontrarse, hacer negocios y descubrir nuevos destinos", destacó Andrés Botero, CEO de la aerolínea en Colombia.

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