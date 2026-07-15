Argentina no se dio por vencida e igualó a Inglaterra con un GOLAZO de Enzo Fernández: video

Argentina se negó a bajar los brazos y protagonizó una remontada inolvidable frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Cuando parecía que los europeos se quedaban con el boleto a la final, apareció Enzo Fernández con un espectacular remate de media distancia para igualar el marcador. Minutos después, Lautaro Martínez completó la hazaña con el gol del triunfo en el tiempo reglamentario.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró carácter en los minutos finales y encontró el premio a su insistencia, clasificándose a una nueva final de la Copa del Mundo, donde enfrentará a España.

El golazo de Enzo Fernández que revivió a Argentina

Inglaterra había tomado ventaja al minuto 55 gracias a Anthony Gordon, quien aprovechó una jugada colectiva para vencer al arquero argentino y poner el 1-0.

A partir de ese momento, la Albiceleste adelantó sus líneas y comenzó a encerrar a los ingleses en su propio campo. La recompensa llegó al minuto 85, cuando Lionel Messi filtró un pase preciso para Enzo Fernández.

El volante del Chelsea controló el balón y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente remate de media distancia que dejó sin opciones al arquero inglés. El gol desató la euforia de los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio y devolvió la ilusión de alcanzar la final.

Lautaro Martínez completó la remontada sobre el final

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo extra, Argentina volvió a golpear.

Al minuto 90, Lautaro Martínez apareció dentro del área para marcar el 2-1 y consumar una remontada que quedará entre las más recordadas del Mundial 2026.

Con la victoria, la selección argentina eliminó a Inglaterra y aseguró su clasificación a la gran final, donde buscará defender el título conseguido en Catar 2022 frente a una España que llega motivada tras derrotar a Francia en la otra semifinal.