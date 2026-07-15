CANAL RCN
Deportes Video

Argentina no se dio por vencida e igualó a Inglaterra con un GOLAZO de Enzo Fernández: video

Enzo Fernández anotó el empate parcial de Argentina ante Inglaterra y puso el 1-1 en la semifinal del Mundial.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
03:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Argentina se negó a bajar los brazos y protagonizó una remontada inolvidable frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Argentina logró un milagro sobre la hora y vence a Inglaterra: vea el gol
RELACIONADO

Argentina logró un milagro sobre la hora y vence a Inglaterra: vea el gol

Cuando parecía que los europeos se quedaban con el boleto a la final, apareció Enzo Fernández con un espectacular remate de media distancia para igualar el marcador. Minutos después, Lautaro Martínez completó la hazaña con el gol del triunfo en el tiempo reglamentario.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró carácter en los minutos finales y encontró el premio a su insistencia, clasificándose a una nueva final de la Copa del Mundo, donde enfrentará a España.

El golazo de Enzo Fernández que revivió a Argentina

Inglaterra había tomado ventaja al minuto 55 gracias a Anthony Gordon, quien aprovechó una jugada colectiva para vencer al arquero argentino y poner el 1-0.

Inglaterra golpea primero: vea el gol de Anthony Gordon ante Argentina
RELACIONADO

Inglaterra golpea primero: vea el gol de Anthony Gordon ante Argentina

A partir de ese momento, la Albiceleste adelantó sus líneas y comenzó a encerrar a los ingleses en su propio campo. La recompensa llegó al minuto 85, cuando Lionel Messi filtró un pase preciso para Enzo Fernández.

El volante del Chelsea controló el balón y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente remate de media distancia que dejó sin opciones al arquero inglés. El gol desató la euforia de los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio y devolvió la ilusión de alcanzar la final.

Lautaro Martínez completó la remontada sobre el final

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo extra, Argentina volvió a golpear.

Al minuto 90, Lautaro Martínez apareció dentro del área para marcar el 2-1 y consumar una remontada que quedará entre las más recordadas del Mundial 2026.

Con la victoria, la selección argentina eliminó a Inglaterra y aseguró su clasificación a la gran final, donde buscará defender el título conseguido en Catar 2022 frente a una España que llega motivada tras derrotar a Francia en la otra semifinal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Argentina

Argentina logró un milagro sobre la hora y vence a Inglaterra: vea el gol

Mundial de fútbol

Inglaterra golpea primero: vea el gol de Anthony Gordon ante Argentina

Mundial de fútbol

Ni los himnos se salvaron: argentinos e ingleses protagonizaron un fuerte cruce

Otras Noticias

Dane

Piedad Urdinola renuncia a la dirección del DANE: su decisión se hará efectiva a partir del 21 de julio

El DANE aseguró que durante su administración adelantó proyectos como el primer Censo Económico Nacional Urbano en más de tres décadas.

FIFA

Artistas a cargo de la clausura del Mundial 2026 en Estados Unidos: ¿de quiénes se trata?

La FIFA confirmó los nombres de tres artistas que se sumarán al prometedor show que iniciará antes del partido final.

Turismo

Aerolínea que opera en Colombia ofrecerá el WiFi más rápido del cielo por primera vez en Sudamérica

Enfermedades

Parlamento de Francia aprueba la eutanasia en pacientes incurables

Salud mental

Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad