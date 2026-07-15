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Concierto benéfico por Venezuela reunirá a más de 15 artistas internacionales

El show contará con la participación de varios artistas internacionales y tendrá como objetivo ayudar a las víctimas del doblete sísmico.

Foto: AFP
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AFP

julio 15 de 2026
04:21 p. m.
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Ya han transcurrido más de 20 días de los fatídicos terremotos, de magnitudes 7,1 y 7,5, que sacudieron el centro de Venezuela y que afectaron a varios estados con miles de muertos y afectados.

Pese a que las labores de rescate continúan en algunas zonas, las labores de demolición también han empezado a apagar las esperanzas de aquellos ciudadanos que, pese a que ubicaron varios cuerpos, no lograron sacar de los escombros a sus seres queridos.

Los llamados internacionales no se han hecho esperar ya que varios gobiernos, mandatarios, artistas, entre otras figuras públicas, ya se han sumado a la misión de recolectar la mayor cantidad de fondos para atender la emergencia que continúa.

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Concierto benéfico en pro de Venezuela

Tras varias colectas y fondos creados en pro de los afectados, en horas recientes se anunció el que será el concierto benéfico que se realizará el próximo domingo 16 de agosto en el Kaseya Center, en Miami.

El concierto y teletón se realizará en transmisión simultánea y estará encabezado por los cantantes Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid.

También estarán acompañados de otros artistas como Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano, Free Cover. Hasta el momento, se esperan que más artistas sean confirmados.

Por su parte, Marc Anthony compartió un sentido mensaje hacia el pueblo venezolano al hacer énfasis en la importancia de reconstruir las zonas más afectadas.

“A mi gente de Venezuela, mi corazón sigue con ustedes y sus familias. Para ayudar a sanar y reconstruir después de estos terribles terremotos. Los invito a todos a que juntos hagamos parte de esta hermosa causa”, aseguró el artista.

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¿Cuántas personas han fallecido en Venezuela?

El gobierno venezolano dio a conocer este miércoles que el balance de muertos por el doble terremoto que golpeó a Venezuela subió a más de 4.800 fallecidos, mientras que miles de familias se encuentran viviendo en precarias condiciones en campamentos improvisados tras perderlo todo.

En La Guaira, un estado vecino de Caracas y el más golpeado por el desastre, rescatistas y familiares siguen cavando para encontrar los cuerpos de personas fallecidas que están bajo los escombros de edificios derrumbados.

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