Artistas a cargo de la clausura del Mundial 2026 en Estados Unidos: ¿de quiénes se trata?

El Mundial 2026 mantiene soñando a millones de hinchas, quienes se encuentra a la expectativa por conocer a los nuevos ganadores del campeonato futbolero más importante del mundo.

Tras tres inauguraciones distintas, ahora la atención se empieza a centrar no solo en los equipos que llegarán a la gran final, sino en los artistas que harán parte del cierre musical de esta edición.

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Artistas que estarán en la clausura del Mundial 2026

Tras confirmarse al selecto grupo de artistas que participarán en el espectáculo de medio tiempo, la FIFA informó, por medio de un comunicado, que los cantantes Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams actuarán durante esta ceremonia de clausura.

Sin embargo, más figuras públicas disfrutarán del show como invitados especiales ya que estos artistas estarán acompañados del streamer IShowSpeed y el actor Tom Cruise. En el comunicado oficial, la FIFA también precisó que en los próximos días se anunciarán a otros artistas e invitados especiales.

Cabe aclarar que la ceremonia de clausura y el show de medio tiempo son dos espectáculos distintos. La ceremonia comenzará sobre la 1:30 p.m., hora Miami. Esto quiere decir que empezará 90 minutos antes del inicio del partido por lo que la apertura de puertas del recinto, también conocido como Estadio Nueva York Nueva Jersey, se realizará a partir de las 11:00 a.m.

Artistas confirmados para el show de medio tiempo del Mundial 2026

Para esta edición, el show de medio tiempo tendrá una duración de 11 minutos. Este esperado momento estará a cargo de Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Coldplay junto al coro PS22, Burna Boy y los personajes de ‘Sesame Street’ y ‘The Muppets’.

Este momento musical marcará un hito en la historia de estas presentaciones ya que, por primera vez, se realizará durante el entretiempo del partido y no al inicio como ha solido realizarse siempre.

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¿A qué hora será la final del Mundial 2026?

El último partido de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo el domingo 19 de julio de 2026 y dará inicio a las 2:00 p.m., hora Colombia.

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