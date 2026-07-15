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Inglaterra golpea primero: vea el gol de Anthony Gordon ante Argentina

Inglaterra se adelanta en la semifinal ante Argentina. Vea el gol de Anthony Gordon.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
03:23 p. m.
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Inglaterra golpeó primero en la semifinal del Mundial 2026. Al minuto 54, Anthony Gordon apareció para definir de jugada y poner el 1-0 frente a Argentina en el Mercedes-Benz Stadium, resultado que, por ahora, clasifica a los ingleses a la gran final contra España.

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El tanto llegó tras una acción colectiva bien elaborada dejando sin opciones a la defensa argentina y desatando la celebración de Inglaterra en un momento clave del compromiso.

Con este marcador, la Albiceleste está obligada a reaccionar si quiere seguir con vida en la Copa del Mundo. Lionel Messi y compañía deberán buscar el empate para evitar la eliminación y mantener vivo el sueño de disputar una nueva final mundialista.

Inglaterra vence a Argentina en la semifinal

Inglaterra cambió de rumbo en el segundo tiempo de la semifinal del Mundial 2026. Anthony Gordon apareció para abrir el marcador en Atlanta y acercar a los ingleses a la gran final, donde ya espera España.

La semifinal del Mundial 2026 encontró su primer gran momento tras el descanso. Cuando el partido parecía mantenerse equilibrado, Inglaterra aprovechó la primera oportunidad clara que generó en el complemento y golpeó con contundencia.

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El protagonista fue Anthony Gordon, quien apareció en el momento indicado para definir dentro del área y vencer al arquero argentino para enviar el balón al fondo de la red.

Argentina cae ante Inglaterra en Atlanta

Con el 1-0 parcial, el panorama cambió por completo para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Después de un primer tiempo muy parejo, en el que ninguno logró imponer condiciones de forma clara, Inglaterra encontró la eficacia que había faltado durante los primeros 45 minutos.

Ahora, Argentina está obligada a adelantar sus líneas y asumir mayores riesgos si quiere evitar la eliminación. La responsabilidad recae sobre futbolistas como Lionel Messi, Julián Álvarez y el resto del frente ofensivo, que deberán encontrar respuestas ante una defensa inglesa que hasta ahora ha mostrado solidez.

Por su parte, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel tiene el partido donde lo quería. Con la ventaja en el marcador, los ingleses pueden administrar la posesión y aprovechar los espacios que deje Argentina en su búsqueda del empate.

El gol de Anthony Gordon acerca a Inglaterra a una nueva final del Mundial. De mantenerse este resultado, los Three Lions disputarán el título frente a España, que aseguró su clasificación tras vencer a Francia en la primera semifinal.

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Todavía queda mucho por jugar en Atlanta, pero el conjunto británico ya dio el primer gran golpe de la tarde y puso contra las cuerdas a una Argentina que necesita reaccionar para mantener vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

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