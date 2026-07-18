Inglaterra venció 6-4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

Inglaterra cerró su participación en la Copa del Mundo 2026 con una victoria cargada de emociones. En un partido repleto de goles y cambios de ritmo, el conjunto inglés derrotó 6-4 a Francia y aseguró el tercer lugar del torneo, dejando atrás la frustración de haber quedado eliminado en las semifinales.

El compromiso ofreció un espectáculo ofensivo de principio a fin. Aunque Inglaterra dominó con claridad durante la primera mitad, Francia reaccionó en el complemento y estuvo cerca de protagonizar una remontada que habría cambiado por completo el desenlace del encuentro.

Inglaterra fue contundente desde el inicio

El equipo inglés salió decidido a imponer condiciones y muy temprano encontró la ventaja gracias a Declan Rice, quien abrió el marcador apenas al minuto cuatro. La presión continuó y Ezri Konsa amplió la diferencia al minuto 18, dejando a Francia sin capacidad de reacción durante buena parte del primer tiempo.

Antes del descanso apareció Bukayo Saka para convertirse en la gran figura del compromiso. El atacante anotó dos veces, primero al minuto 37 y luego en el tiempo de reposición de la primera mitad, para enviar a Inglaterra al vestuario con una contundente ventaja de 4-0 que parecía definitiva.

Con ese resultado parcial, los dirigidos por Gareth Southgate controlaban el partido y daban la impresión de tener asegurado el tercer lugar del campeonato.

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Francia reaccionó, pero no le alcanzó

El panorama cambió tras el descanso. Francia salió con otra actitud y comenzó a descontar rápidamente con un gol de Kylian Mbappé al minuto 48. Seis minutos más tarde, Bradley Barcola acercó aún más a los franceses, aumentando la presión sobre Inglaterra.

Mbappé volvió a aparecer al minuto 66 para marcar su segundo tanto de la tarde y alimentar la ilusión de una remontada histórica. Con esa anotación, además, alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo.

Sin embargo, cuando Francia buscaba el empate, Inglaterra volvió a golpear. Bukayo Saka completó su triplete al minuto 87 y devolvió la tranquilidad a los ingleses. En el tiempo de adición, Ousmane Dembélé descontó nuevamente para Francia, pero Jude Bellingham respondió instantes después para sellar el definitivo 6-4.

De esta manera, Inglaterra se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026 tras un encuentro inolvidable por la cantidad de goles y las emociones, mientras que Francia finalizó su participación con una derrota que no opacó la reacción mostrada en el segundo tiempo.