Mbappé supera a Messi y ya es el máximo goleador de los Mundiales

Kylian Mbappé volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El delantero francés marcó un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 y alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el nuevo máximo goleador histórico del torneo y dejando atrás a Lionel Messi.

La actuación del atacante del Real Madrid le permitió superar por un tanto al capitán argentino, quien suma 21 anotaciones en la historia de los Mundiales. La lucha entre ambos por este histórico registro continúa abierta, ya que Messi aún disputará la final frente a España.

¿Cómo superó Mbappé a Messi en la tabla de goleadores de los Mundiales?

El francés llegó al compromiso contra Inglaterra con 20 goles en Mundiales y necesitaba un doblete para adueñarse del primer lugar. Cumplió el objetivo con dos anotaciones que le permitieron llegar a 22 tantos, una cifra nunca antes alcanzada en la historia de la Copa del Mundo.

Mbappé ha conseguido este registro en apenas tres ediciones del torneo: marcó cuatro goles en Rusia 2018, ocho en Catar 2022 y diez más en el Mundial 2026.

En esta Copa del Mundo sus víctimas han sido Senegal (2), Irak (2), Suecia (2), Paraguay (1), Marruecos (1) e Inglaterra (2), consolidándose como el máximo artillero del campeonato.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en los Mundiales?

Lionel Messi acumula 21 goles repartidos en seis participaciones mundialistas. El argentino anotó uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Catar 2022 y suma ocho en el Mundial 2026, mientras que en Sudáfrica 2010 no logró marcar.

En la actual Copa del Mundo, el capitán albiceleste firmó un hat-trick frente a Argelia, un doblete contra Austria, además de convertir frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto.

Aunque Mbappé tomó la delantera en la clasificación histórica, la pelea aún no está definida. Messi tendrá una oportunidad más de ampliar su cuenta cuando dispute la final del Mundial 2026 frente a España, por lo que el récord podría volver a cambiar antes de que termine el torneo.