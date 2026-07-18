CANAL RCN
Deportes

Mbappé supera a Messi y ya es el máximo goleador de los Mundiales

¡Récord histórico! Mbappé deja atrás a Messi y es el máximo goleador de los Mundiales.

mbappe maximo goleador de los mundiales
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 18 de 2026
05:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Kylian Mbappé volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El delantero francés marcó un doblete frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 y alcanzó los 22 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el nuevo máximo goleador histórico del torneo y dejando atrás a Lionel Messi.

🔴EN VIVO🔴Francia (3) vs. Inglaterra (4): siga en directo el duelo por el tercer lugar
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴Francia (3) vs. Inglaterra (4): siga en directo el duelo por el tercer lugar

La actuación del atacante del Real Madrid le permitió superar por un tanto al capitán argentino, quien suma 21 anotaciones en la historia de los Mundiales. La lucha entre ambos por este histórico registro continúa abierta, ya que Messi aún disputará la final frente a España.

¿Cómo superó Mbappé a Messi en la tabla de goleadores de los Mundiales?

El francés llegó al compromiso contra Inglaterra con 20 goles en Mundiales y necesitaba un doblete para adueñarse del primer lugar. Cumplió el objetivo con dos anotaciones que le permitieron llegar a 22 tantos, una cifra nunca antes alcanzada en la historia de la Copa del Mundo.

Mbappé ha conseguido este registro en apenas tres ediciones del torneo: marcó cuatro goles en Rusia 2018, ocho en Catar 2022 y diez más en el Mundial 2026.

Lionel Messi no se guardó nada y dejó PICANTE mensaje contra los que dicen que a Argentina "la ayudan"
RELACIONADO

Lionel Messi no se guardó nada y dejó PICANTE mensaje contra los que dicen que a Argentina "la ayudan"

En esta Copa del Mundo sus víctimas han sido Senegal (2), Irak (2), Suecia (2), Paraguay (1), Marruecos (1) e Inglaterra (2), consolidándose como el máximo artillero del campeonato.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en los Mundiales?

Lionel Messi acumula 21 goles repartidos en seis participaciones mundialistas. El argentino anotó uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Catar 2022 y suma ocho en el Mundial 2026, mientras que en Sudáfrica 2010 no logró marcar.

En la actual Copa del Mundo, el capitán albiceleste firmó un hat-trick frente a Argelia, un doblete contra Austria, además de convertir frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto.

VIDEO: se reveló TODO lo que se dijeron Messi y Bellingham en la discusión que tuvieron en la semifinal
RELACIONADO

VIDEO: se reveló TODO lo que se dijeron Messi y Bellingham en la discusión que tuvieron en la semifinal

Aunque Mbappé tomó la delantera en la clasificación histórica, la pelea aún no está definida. Messi tendrá una oportunidad más de ampliar su cuenta cuando dispute la final del Mundial 2026 frente a España, por lo que el récord podría volver a cambiar antes de que termine el torneo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Seleccion de Inglaterra

¡Inglaterra aplasta a Francia! Gana 4-2 en tan solo la primera parte: vea los goles

Millonarios

Millonarios vs. Colo Colo: ¿dónde ver EN VIVO el amistoso?

Seleccion de Inglaterra

¡Golazo! Inglaterra pega primero y silencia a Francia en el minuto 3

Otras Noticias

20 de julio

Nuevo presidente del Senado: ¿se definirá por acuerdo o voto limpio?

De no llegar a un acuerdo, el nuevo presidente del Senado se definirá por voto limpio, en la plenaria, el día que se instale el nuevo Congreso.

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: este fue el número y el signo ganador hoy 18 de julio de 2026

¡Se revelaron los primeros ganadores del fin de semana luego del sorteo del Super Astro Sol de este 18 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Argentina

Alerta por aumento de infartos en Argentina en el Mundial 2026: un caso por hora post-partido

Astrología

"Yo lo visualizo": Mhoni Vidente realizó contundente predicción sobre el futuro político de Colombia

Chile

Aterradoras lluvias en Chile dejan cuatro muertos y más de 500 damnificados