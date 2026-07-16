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Lionel Messi no se guardó nada y dejó PICANTE mensaje contra los que dicen que a Argentina "la ayudan"

El astro argentino aseguró que Argentina lleva cuatro años siendo la mejor selección del mundo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
07:43 a. m.
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Lionel Messi jugará su tercera final de una Copa del Mundo tras la victoria que Argentina consiguió vs. Inglaterra en el Estadio Atlanta.

El '10' destacó en la zona mixta todo lo que ha logrado conseguir la selección dirigida por Lionel Scaloni y aseguró que cada objetivo ha sido meritorio.

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Además, en medio de su declaración, le envió un picante mensaje a las personas que han insinuado que a Argentina "la han ayudado" durante el certamen mundialista.

Esta fue la picante declaración de Lionel Messi tras la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra

En la conversación con los medios de comunicación, Lionel Messi hizo énfasis en que Argentina lleva cuatro años siendo la mejor selección del mundo.

"Venimos de ser campeones del mundo y venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, duélale a quien le duela y digan lo que digan", puntualizó el astro argentino.

"Hoy, una vez más, nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada. Conseguir dos finales del mundo seguidas es para pocos y este grupo lo consiguió", agregó Lionel Andrés Messi.

¿Qué dijo Lionel Scaloni tras el triunfo de Argentina vs. Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026?

Luego de que se terminó la semifinal vs. Inglaterra, Lionel Scaloni exaltó el corazón y la gallardía de los jugadores que dirige.

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"Sin palabras, esto es una alegría para nuestro país y nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme y te digo la verdad: vamos a intentar ganar y dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Es impresionante", declaró el director técnico.

"Somos únicos de verdad y no es arrogancia, de corazón. La gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que estoy agradecido", complementó.

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