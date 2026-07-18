FIFA volvió a sorprender con decisión de último momento para la final del Mundial 2026

En la edición de este 2026, por primera vez en la historia de una Copa del Mundo, se realizará un show de medio tiempo similar al del Super Bowl.

Los artistas que están confirmados son Shakira, Burna Boy, Madonna, BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel y Coldplay.

Teniendo en cuenta la cantidad de voces, en un principio se conoció que el descanso de medio tiempo podría ser hasta de 30 minutos. Sin embargo, la FIFA se comunicó con Argentina y España y les aseguró que no será así.

¿Cuánto durará entonces el entretiempo del Mundial 2026? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

La FIFA confirmó cuánto durará el show de medio tiempo en el Mundial 2026

Con la intención de que ambas selecciones estén preparadas y no tengan problemas para salir a jugar el segundo tiempo, la FIFA aclaró que el entretiempo será de aproximadamente 17 minutos.

Lo que tiene planeado el máximo organismo rector del fútbol es que los artistas canten durante 11 minutos y que las tarimas se desmonten en un lapso que no supere los seis minutos.

¿A qué hora será la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

El domingo 19 de julio de 2026, el mundo del fútbol conocerá al nuevo campeón del torneo más importante de selecciones.

En el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), Argentina y España se encontrarán frente a frente.

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Argentina, desde que empezaron los 'mata-mata', superó a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

Mientras tanto, España, que tan solo ha recibido un gol a lo largo del Mundial 2026, eliminó a Austria, Portugal, Bélgica y Francia.