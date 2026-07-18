Final Argentina vs España en el Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se lleva el campeón?

Este domingo 19 de julio, la atención del planeta estará en el MetLife Stadium en Estados Unidos. A partir de las 2:00 p.m. (hora en Colombia), Argentina y España se verán las caras en la gran final del Mundial 2026.

Argentina, el vigente campeón, quedó ubicado en el grupo J. El debut fue el 16 de junio en Kansas City, donde Lionel Messi se lució una vez más marcando un triplete contra Argelia. El segundo encuentro quedó dos por cero contra Austria y las anotaciones volvieron a ser obra del 10.

¿Cómo llegaron Argentina y España a la final?

Ya clasificado, el combinado dirigido por Lionel Scaloni hizo puntaje perfecto tras vencer por 1-3 a Jordania en Dallas. El camino pareció complicarse en dieciseisavos con un rival que inesperadamente le jugó a la par: Cabo Verde.

Los 90 minutos quedaron 1-1 y en el tiempo extra, Cabo Verde anotó otro gol; pero los tantos de Lisandro Martínez y Diney en contra le dieron el pase a Argentina a los octavos de final, instancia en la que compitió con Egipto.

Los africanos estuvieron a 20 minutos de eliminar a la albiceleste, pero Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández protagonizaron la remontada épica que acabó en 3-2. Ya en cuartos de final, venció a Suiza por tres a uno.

Como si fuera un recuerdo del mundial del 86 en el que Diego Armando Maradona quedó en el olimpo del fútbol, Argentina venció a Inglaterra en un partido electrizante en el que volvió a remontar. Esto le permitió llegar a la final por segunda vez consecutiva y la séptima en la historia (tres ganadas y tres perdidas).

España estuvo en el grupo H. El debut fue agridulce, dado que en 90 minutos no pudo pasar del empate sin goles con Cabo Verde. Sin embargo, el festín llegó en el segundo partido, venciendo por 4 a 0 a Arabia Saudita.

La ‘Furia Roja’ selló su pase a la siguiente ronda derrotando a Uruguay con el solitario gol de Álex Baena, una de las revelaciones del certamen. En dieciseisavos no tuvo complicaciones y goleó 3 a 0 a Austria con una gran actuación de Mikel Oyarzabal. Además, Unai Simón se convirtió en el arquero con más minutos dejando la valla invicta en los mundiales.

En la siguiente ronda, se enfrentó con Bélgica en un partido reñido que solo pudo definirse en el minuto 88 con el 2 a 1 de Mikel Merino. Estando en semifinales, protagonizó una gesta al derrotar al que para muchos era el favorito: Francia. Los goles de Oyarzabal y Pedro Porro acabaron con la esperanza de los ‘galos’.

El dinero que se juega en final

El 17 de diciembre de 2025, el Consejo de la FIFA aprobó las contribuciones económicas para el Mundial. Es decir, fijó el dinero que iban a ganar los equipos.

Argentina y España aseguraron mínimo 33 millones de dólares al llegar a la final, debido a que ese monto es el que se lleva el subcampeón. Además, cuentan con 1.5 millones de dólares por el cubrimiento de gastos derivados de los preparativos.

El país que se quede con el trofeo recibirá 50 millones de dólares. Si se suma con el monto de los gastos, el campeón se llevará 51.5 millones de dólares en total.