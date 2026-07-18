Último momento: Argentina y España resultaron perjudicadas por tormentas eléctricas en Nueva York y Nueva Jersey

Argentina y España están terminando de ajustar los últimos detalles para la final del Mundial 2026, que se jugará el domingo 19 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Ambas selecciones tenían planeado realizar sus últimos entrenamientos en la mañana de este sábado 18 de julio, pero las tormentas eléctricas que se están presentando en el territorio estadounidense las obligaron a alterar lo agendado.

Esta fue la decisión que tomó Argentina tras las tormentas eléctricas antes de la final del Mundial 2026

Por el diluvio que cayó en el predio en el que se encuentra la Selección Argentina, con rayos incluidos, el entrenamiento tuvo que postergarse.

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FIFA le comunicó a la delegación que tenían que quedarse retenidos en el vestuario y que, incluso, no se podían desplazar al gimnasio para salvaguardar su integridad.

Sin embargo, la lluvia se detuvo después de unos minutos en el lugar de concentración de la 'albiceleste' y los jugadores ya pudieron saltar al terreno de juego para iniciar los trabajos bajo las órdenes del cuerpo técnico.

¿Cuál fue la decisión que tomó España tras las tormentas eléctricas en Nueva Jersey?

A diferencia de Argentina, España tomó la determinación de suspender su última práctica.

En consecuencia, de acuerdo con lo informado por el periodista Julián Fernández, de DSports, los de Luis de la Fuente no saldrán al campo, sino que tan solo realizarán un trabajo de activación en un gimnasio techado.

Es así como las alarmas se encuentran encendidas porque se teme que las tormentas eléctricas puedan continuar presentándose el domingo.

De hecho, según Mariano Closs, el reconocido relator argentino, las personas que se encuentran trabajando en las gradas del Estadio Nueva York/Nueva Jersey también tuvieron que resguardarse hasta que las autoridades les den una nueva instrucción.