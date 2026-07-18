Con hasta 300 kilómetros de autonomía estos son los nuevos camiones eléctricos que llegan a Colombia

Mientras la movilidad eléctrica continúa consolidándose en Colombia, el transporte de carga comienza a dar sus primeros pasos hacia una transformación tecnológica que busca responder tanto a las exigencias ambientales como a la necesidad de reducir costos de operación.

En ese escenario, BYD presentó los nuevos camiones eléctricos T35 y T75, dos modelos desarrollados para atender aproximadamente el 75% del mercado potencial de camiones livianos y medianos utilizados en operaciones urbanas y regionales.

Aunque cada año se comercializan más de 15.000 camiones en Colombia, la participación de modelos eléctricos continúa siendo reducida, situación que evidencia la necesidad de ampliar la oferta para uno de los sectores más importantes de la economía.

Los modelos T35 y T75 que buscan transformar la logística de última milla

La apuesta de BYD se concentra principalmente en la logística urbana de última milla, un segmento que ha cobrado mayor relevancia por el crecimiento del comercio electrónico y las restricciones de circulación que existen en las principales ciudades del país.

Los modelos T35, de 3,5 toneladas, y T75 fueron diseñados para responder a esas necesidades operativas mediante vehículos de menor tamaño, mayor maniobrabilidad y capacidades adaptadas al reparto urbano y regional.

Uno de los principales protagonistas es el T35, que ofrece una capacidad de carga de 1.400 kilogramos y una autonomía de hasta 300 kilómetros, dependiendo de las condiciones de operación.

Esa capacidad permite desarrollar recorridos urbanos intensos con una frecuencia de carga aproximada de cada tres días, optimizando la disponibilidad del vehículo para las empresas.

Según Juan Pablo Molano, gerente comercial de BYD, la llegada de estos modelos representa una alternativa concreta para compañías que buscaban migrar hacia tecnologías eléctricas, pero encontraban pocas opciones disponibles en el mercado colombiano.

La reducción de costos impulsa la transición a camiones eléctricos

Más allá de eliminar las emisiones de dióxido de carbono y de material particulado, la incorporación de camiones eléctricos también representa una oportunidad para mejorar la rentabilidad de las operaciones logísticas.

La compañía señala que las empresas pueden alcanzar ahorros de hasta el 60% en sus costos operativos al sustituir vehículos diésel por unidades eléctricas.

Ese beneficio se explica por una reducción del 51% en los gastos asociados al consumo de energía frente al diésel y un 56% menos en costos de mantenimiento. A ello se suman incentivos como beneficios tributarios y descuentos en seguros y trámites que pueden llegar hasta el 85%.

La viabilidad del modelo ya comenzó a ser implementada por algunas compañías. Arepas El Carriel realizó un primer pedido de diez camiones eléctricos con el propósito de reducir su huella de carbono y avanzar hacia una operación más eficiente.

La compañía espera comercializar 200 unidades durante 2026, una meta con la que busca alcanzar una participación del 1,5% dentro del segmento de camiones pequeños en Colombia.