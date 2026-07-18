Se filtró controversial determinación para la final del Mundial 2026: está relacionada con Donald Trump

Argentina y España están terminando de ultimar detalles para jugar la final del Mundial 2026 en la tarde del 19 de julio.

Ambas selecciones llegarán al Estadio Nueva York/Nueva Jersey para intentar coronarse de gloria ante más de 82.000 espectadores.

En la previa a este partido definitivo, la FIFA confirmó que el entretiempo durará 17 minutos porque los artistas cantarán en los primeros 11 y la logística desarmará las tarimas en los seis restantes.

Además, en las últimas horas se reveló otra decisión que ha generado controversia e incluye a Donald Trump. ¿Cuál es?

Donald Trump entregará el trofeo del Mundial 2026

De acuerdo con lo que ha trascendido en las últimas horas, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, será el encargado de entregarle el trofeo a la selección que se imponga en la final del Mundial 2026.

No obstante, este no será un hecho inédito debido a que el mandatario estadounidense ya participó en la entrega del trofeo para el campeón del Mundial de Clubes.

Así han sido los caminos de Argentina y España en el Mundial 2026

Argentina y España llegaron a la final del Mundial 2026 sin perder un solo partido.

Los dirigidos por Lionel Scaloni sumaron nueve puntos en la fase de grupos tras derrotar 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

Después, vencieron 3-2 a Cabo Verde en los dieciseisavos, 3-2 a Egipto en octavos, 3-1 a Suiza en cuartos y 2-1 a Inglaterra en una semifinal histórica por la rivalidad que hay entre ambos.

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Entre tanto, España sumó siete puntos en la fase de grupos al empatar 0-0 vs. Cabo Verde, golear 4-0 a Arabia Saudita y vencer 1-0 a Uruguay.

Posteriormente, en los 'mata-mata', los dirigidos por Luis de la Fuente derrotaron 3-0 a Austria, 1-0 a Portugal, 2-1 a Bélgica y 2-0 a Francia.