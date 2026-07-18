Riesgos para la salud a raíz de la intensificación del fenómeno de El Niño

El fenómeno de El Niño ya ha comenzado a sentirse en distintas regiones de Colombia por lo que el Ideam ya alertó sobre algunos de los efectos más perjudiciales para las personas en caso de no tomar precauciones.

Con el incremento de temperaturas extremas y menos lluvias se puede generar un mayor riesgo de deshidratación, golpes de calor, mareos, agotamiento e incluso un aumento de enfermedades como el dengue. Expertos explican cómo protegerse y cuáles son los errores que pueden poner en riesgo la vida.

¿Cómo prepararse para el fenómeno de El Niño?

Se cree que el calor es pasajero, pero las proyecciones apuntan a lo contrario. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las condiciones del fenómeno de El Niño continúan fortaleciéndose y existe una probabilidad superior al 97 % de que permanezcan hasta los primeros meses de 2027.

Esto quiere decir que Colombia deberá prepararse para un periodo prolongado con menos lluvias y temperaturas más altas de lo normal, especialmente en buena parte de la región Andina, Caribe y Pacífica.

Según Juan Simón Ortiz, experto del Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Manuela Beltrán, el calor extremo no debe subestimarse, pues hay poblaciones más sensibles ante este cambio climático.

"Las altas temperaturas pueden generar un choque térmico, es decir, un aumento súbito de la temperatura corporal que puede afectar diferentes sistemas del organismo y provocar deshidratación. Los más vulnerables son los niños y los adultos mayores, ya que sus cuerpos requieren más tiempo para adaptarse a estos cambios”, aseguró.

La deshidratación es uno de los principales riesgos durante este periodo. Antes de que el organismo llegue a un estado crítico suele enviar varias señales que muchas veces pasan desapercibidas o se confunden con cansancio.

“La deshidratación puede identificarse por síntomas como boca seca, sensación constante de calor y una orina muy amarilla. Cuando el cuadro es más severo pueden aparecer mareos, náuseas y vértigo. En cuanto al golpe de calor, suele manifestarse con una temperatura corporal superior a los 40 grados y requiere atención médica inmediata”, aseguró Ortiz.

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Recomendaciones ante los golpes de calor

Algunos hábitos cotidianos pueden aumentar considerablemente el riesgo de sufrir un golpe de calor. El experto de la Universidad Manuela Beltrán hace un llamado a cambiar esos hábitos.

"Uno de los errores más comunes es realizar ejercicio intenso durante las horas de mayor calor, no hidratarse adecuadamente o permanecer mucho tiempo dentro de un vehículo estacionado. En el caso de los adultos mayores, lo ideal es realizar cualquier actividad física únicamente en las primeras horas de la mañana."

Dentro de las principales recomendaciones se encuentra el uso cada tres horas del protector solar, vestir ropa ligera que permita la transpiración del cuerpo y evitar la exposición al sol entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Otro de los riesgos expuestos por el Ideam son la probabilidad de que aumenten los incendios de cobertura vegetal, la disminución en los niveles de ríos, embalses y un mayor estrés hídrico en diferentes regiones del país.