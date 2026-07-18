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Insólito: a reconocido campeón del mundo le negaron la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial 2026

El exjugador le pidió ayuda a Donald Trump a través de las redes sociales.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 18 de 2026
08:38 a. m.
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En las últimas horas, un reconocido campeón del mundo con España generó revuelo en las redes sociales porque informó que no tiene la autorización para ingresar a Estados Unidos y ver la final entre su país y Argentina.

Se trata de Joan Capdevilla, que debutó en la Selección de España en 2002 e hizo parte del plantel que hizo historia en 2010 al conquistar el Mundial que se jugó en Sudáfrica.

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El ex lateral izquierdo le pidió ayuda a Donald Trump y reveló cuál es la razón por la que se le está negando la entrada al territorio estadounidense.

Así fue como Joan Capdevila, campeón del mundo con España, confirmó que le negaron la entrada a Estados Unidos

En su cuenta de X, en la tarde del viernes 17 de julio, Joan Capdevila dijo que le negaron el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA), que es un permiso digital obligatorio que permite que los ciudadanos de algunos países viajen a Estados Unidos sin realizar el trámite de la visa.

"Necesito ayuda, Donald Trump. Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han negado el ESTA. ¿Alguien me puede ayudar? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles", escribió Joan Capdevila.

"No me puedo creer que no me permitan entrar a USA y perderme un momento así con mis hijos, que tanto amamos el fútbol. Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida", añadió.

Así fue la carrera de Joan Capdevila, campeón del mundo que está en problemas para entrar a EE.UU.

Joan Capdevila debutó en 1996 y jugó hasta el 2017. Los clubes que defendió fueron los siguientes:

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  • Tárrega (1996-1997).
  • Espanyol 'B' (1997-1998).
  • Espanyol (1998-1999).
  • Atlético de Madrid (1999-2000).
  • Deportivo La Coruña (2000-2007).
  • Villarreal (2007-2011).
  • Benfica (2011-2012).
  • Espanyol (2012-2014).
  • North East United FC, de India (2014).
  • Lierse SK, de Bélgica (2015-2016).
  • FC Santa Coloma, de Andorra (2016-2017).
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