Lo capturaron tras robar una camioneta en Bogotá y llevaba puesto un brazalete del Inpec

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura en flagrancia de dos hombres señalados de participar en el hurto de una camioneta en la localidad de Puente Aranda.

Los hechos se registraron cuando las autoridades lograron interceptar el vehículo hurtado en el sector de Sosiego, tras la activación del protocolo de seguridad.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron la camioneta hurtada y capturaron a los dos presuntos responsables del robo.

Lo capturaron por robar una camioneta y llevaba un brazalete del Inpec

Al momento de realizar el registro personal de los detenidos, las autoridades descubrieron que uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del Inpec.

Según la Policía Nacional, este dispositivo había sido impuesto al hombre por hechos relacionados con la misma modalidad delictiva, hurto de vehículos.

Durante la intervención policial también se incautó un arma traumática tipo revólver acompañada de cuatro cartuchos, lo que agrava la situación judicial de los capturados.

Los delitos que le imputaron a los ladrones con brazalete Inpec

Los dos hombres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para que respondan por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Estos delitos contemplan penas privativas de la libertad que pueden variar según las circunstancias específicas del caso.