Se reportaron nuevos fuertes temblores en México hoy 18 de julio de 2026, tras el terremoto

El viernes 17 de julio de 2026, sobre las 9:48 de la mañana, se presentó un fuerte terremoto en México e, incluso, alcanzó a sentirse en El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue en el mar de la costa sur mexicana, en Puerto Madero, Chiapas.

Además, ese mismo viernes se reportaron al menos 17 réplicas y la mayoría superaron los 5.0 de magnitud.

En medio de ese panorama, las entidades especializadas han seguido monitoreando los movimientos telúricos en México y ya han advertido dos en las primeras horas de este sábado 18 de julio.

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Estos han sido los fuertes temblores reportados en México hoy 18 de julio de 2026

1:51 a.m.

Epicentro: Puerto Madero, México.

Magnitud: 5.3.

Profundidad: 35 kilómetros.

Zona colombiana más próxima: San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a 1.253 kilómetros.

4:59 a.m.

Epicentro: cerca de la costa de Chiapas, en México.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: 45 kilómetros.

Zona colombiana más próxima: San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a 1.228 kilómetros.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México, tras el terremoto?

Después de que se presentó el terremoto del 17 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum entregó unas declaraciones oficiales y puntualizó que no se reportaron daños estructurales considerables ni víctimas mortales.

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Asimismo, manifestó que las autoridades seguirían monitoreando las viviendas y obras públicas más cercanas al epicentro y les pidió a los pobladores de Oaxaca y Chiapas que se mantengan alejados de las playas.

Mientras tanto, los mandatarios de El Salvador y Guatemala también dieron un parte de tranquilidad, pidieron serenidad para acatar los protocolos preventivos y tampoco reportaron víctimas mortales ni daños a nivel infraestructural.