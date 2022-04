De futbolista a atleta: Arjen Robben hizo su debut como maratonista

Arjen Robben pasó de ser un endiablado extremo que destelló en Chelsea, Real Madrid, Bayern Múnich y la Selección de Holanda, a ahora sufrir en su intento de no perder su forma física y destacar como maratonista aficionado.

En junio de 2021, Robben le dijo adiós al fútbol profesional tras aquejar problemas en la rodilla que apenas le permitieron jugar un puñado de partidos con la camiseta del Groningen, el equipo con el que debutó y con el que cumplió la promesa de terminar su carera.

Mire acá: ¡Sin problemas! Farah y Cabal pusieron sus nombres en cuartos del Masters 1.000 de Montecarlo

Ya sea fuera de las canchas, el propósito de el exjugador es no perder su estado físico a pesar de las varias lesiones de menisco que sufrió, y en esa tarea, se le ha visto participando en otras competiciones deportivas de alto rendimiento, como la de la maratón a Rotterdam este domingo.

Robben culminó la exigente carrera de 42 kilómetros con un tiempo de tres horas, 13 minutos y 40 segundos, cruzando la meta en el puesto 1.369. Al finalizar su participación, el excapitán de la selección de su país declaró que no tuvo su mejor día y que la exigencia del circuito superó su esfuerzo físico.

"Me di cuenta muy rápido de que realmente no era mi día. En un momento tuve que salir a caminar porque tenía calambres, y después tienes que empezar de nuevo. Tras 30 kilómetros, ya no se disfruta, es un infierno. Piensas que nunca volverás a hacer, pero ya que has empezado...pero sí, tal vez lo haremos una vez más", apuntó Arjen en diálogo con el canal NOS.

"No fue divertido, realmente no fue divertido. Lo logré, pero eso es todo. He sufrido bastante y he ido luchando mentalmente mucho tiempo. El público te ayuda mucho. Gracias a todos. Al principio estaba preocupado por la marca, pero en cierto punto ya no piensas en ella. Entonces se trata de sobrevivir y acabar mi primer maratón. Te das cuenta de lo que algo así le hace a tu cuerpo, pero lo logré", agregó sobre la que es una de las maratones más rápidas del mundo.

Lea también: Oficial: Nairo Quintana se retiró del Tour de Turquía 2022

Estas es una competencia deportiva más de las que Arjen Robben ha afrontado luego de su retiro del fútbol profesional. En marzo corrió la Media Maratón de Haren, y hace unos meses esquió en las montañas de Austria y participó en un torneo benéfico de 8 kilómetros de natación.