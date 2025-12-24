Club brasileño toma ventaja en la carrera por fichar a James Rodríguez, aseguraron desde México

A sus 34 años, James Rodríguez vuelve a ubicarse en el centro del mercado internacional. Mientras disfruta de unos días en Colombia, el volante creativo sabe que las próximas semanas serán determinantes para definir su futuro deportivo, en un momento clave de su carrera pensando en llegar con continuidad y ritmo competitivo al Mundial de 2026, que podría marcar su última gran cita con la Selección Colombia.

En las últimas horas, desde México surgieron versiones que reactivaron el nombre del ‘10’ colombiano en Sudamérica. Medios especializados revelaron que existe un acercamiento concreto desde Brasil, específicamente de un club que ya conoce bien al cucuteño y que estaría dispuesto a apostar nuevamente por su talento.

São Paulo vuelve a aparecer en el radar de James Rodríguez

De acuerdo con información divulgada por TV Azteca Deportes, São Paulo sería el equipo que más ha avanzado en las conversaciones. El conjunto paulista habría iniciado contactos reservados con el entorno del jugador, con la intención de negociar su regreso tras una primera etapa que dejó sensaciones encontradas.

Según el reporte, el club brasileño habría puesto sobre la mesa una propuesta cercana a los 4 millones de dólares anuales, cifra inferior a lo que James percibe actualmente en México, pero superior a lo que recibió durante su anterior paso por la institución. La oferta evidenciaría un interés serio por recuperar al colombiano, ahora bajo un contexto deportivo diferente.

En su primera etapa con São Paulo, James disputó 22 partidos oficiales, anotó dos goles y registró cuatro asistencias. En aquel momento, el proyecto deportivo no logró potenciar sus características y la relación con el entonces técnico, Luis Zubeldía, nunca terminó de consolidarse. Hoy, el panorama es distinto, con Hernán Crespo al mando, un entrenador con otra visión y estilo de juego.

James Rodríguez y la presión del Mundial 2026

Más allá de los números, la prioridad de James Rodríguez pasa por encontrar un club donde pueda competir con regularidad y mantenerse en óptimas condiciones físicas.

Néstor Lorenzo, seleccionador nacional, ha sido claro en la necesidad de que sus referentes lleguen con minutos y ritmo a los próximos retos internacionales.

Además del interés desde Brasil, el mediocampista tendría opciones en la MLS y en otros equipos de la Liga MX, aunque por ahora ninguna negociación habría avanzado de manera formal.