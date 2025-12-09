Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, reveló cómo regresó Luis Díaz de la Selección Colombia

Luis Díaz está de regreso en Alemania luego de lo que fueron los dos últimos partidos de la Eliminatoria rumbo al Mundial de 2026 con la Selección Colombia. El guajiro fue titular en ambos encuentros y ahora se prepara para el próximo partido en la Bundesliga con el Bayern Múnich.

A pesar de que se esperaba que 'Lucho' tuviera algo de descanso en el juego ante Venezuela al tener la clasificación asegurada, terminó jugando los 90 minutos, pues estaba buscando un gol que le permitiera igualar a Lionel Messi como el goleador de las Eliminatorias.

Con casi los 180 minutos disputados y a máxima intensidad, había preocupación sobre su estado de forma al regresar a su club. Sin embargo, el técnico del Bayern, Vincent Kompany, entregó un parte de tranquilidad.

¿Qué dijo Kompany sobre Luis Díaz?

El técnico belga habló con la prensa de cara a lo que será el partido de este sábado 13 de septiembre, donde el Bayern enfrentará al Hamburgo por la cuarta fecha de la Bundesliga y fue consultado sobre el estado físico de sus jugadores tras el parón de selecciones.

Su respuesta fue corta y contundente, dejando ver que Díaz no tendría ningún problema tras su primera fecha FIFA siendo 'bávaro'. "Todos los jugadores han regresado en forma y sin lesiones después de sus apariciones con las selecciones nacionales", explicó.

¿Qué se viene para Luis Díaz en Bayern Múnich?

El extremo colombiano, quien tuvo un gran arranque de temporada con su nuevo equipo marcando 3 goles en apenas 4 partidos oficiales y sumando su primer título con la Supercopa de Alemania, se prepara para una temporada larga y llena de retos.

Luego del mencionado partido ante Hamburgo, se vendrá una prueba de fuego para 'Lucho' y es que este miércoles 17 de septiembre estará debutando en la Champions League, enfrentando en el Allianza Arena al actual campeón del Mundial de Clubes y la Conference League: Chelsea por lo que tendrá que mantener su nivel alto.