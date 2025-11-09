Bayern Múnich vs. Hamburg: canal para ver a Luis Díaz en Colombia

Este sábado será especial para los fanáticos del fútbol colombiano, ya que Luis Díaz volverá a vestir la camiseta del Bayern Múnich después de su participación con la selección Colombia en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo bávaro recibirá en el Allianz Arena al Hamburgo en un duelo correspondiente a la Bundesliga, donde buscarán mantener la racha victoriosa que los tiene en la parte alta de la tabla.

El guajiro, que fue figura con Colombia en los recientes encuentros clasificatorios, llegará con la motivación de seguir siendo determinante en el esquema del técnico alemán. La prensa deportiva en Múnich señala que Díaz sería titular y ocupará su habitual posición por el costado izquierdo, donde su velocidad y capacidad para desequilibrar resultan claves para el funcionamiento ofensivo del club.

Cambio en la transmisión para los aficionados colombianos

Una de las novedades para los seguidores de Luis Díaz en Colombia será el cambio en la plataforma de transmisión. A diferencia de jornadas anteriores, este partido no se verá por ESPN, que tradicionalmente ha transmitido los juegos del Bayern Múnich, sino que estará disponible exclusivamente a través de Disney+.

El encuentro está programado para las 11:30 a.m. (hora colombiana), lo que permitirá que la afición pueda disfrutar de la actuación de Díaz en un horario cómodo de la mañana. Esta modificación en la señal de TV ha generado debate en redes sociales, pues algunos aficionados deberán ajustar sus suscripciones para no perderse el juego.

Expectativa por otra gran actuación de “Lucho”

Con la camiseta de Colombia, Díaz demostró un gran nivel y se espera que mantenga esa forma en su regreso a Alemania. Los hinchas del Bayern confían en que el colombiano siga siendo decisivo en la generación de juego y aporte goles o asistencias que consoliden la victoria. Este encuentro, además, servirá para que el equipo continúe afinando detalles de cara a los compromisos de Champions League que se aproximan.