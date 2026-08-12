Cristiano Ronaldo le envió conmovedor mensaje a Lionel Messi por la muerte de su padre

Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, falleció el 8 de agosto de 2026, a sus 68 años.

El hombre que acompañó a la 'pulga' en todo momento, estaba enfrentando una larga enfermedad y tuvo una recaída justo antes de que comenzara el Mundial.

Lionel Messi viajó ese mismo día desde Miami hasta Rosario para estar junto a sus seres queridos y despidió a su padre en una ceremonia privada.

Además, este 12 de agosto redactó una desgarradora carta en la que manifestó que no sabe cómo seguir y Cristiano Ronaldo le envió un conmovedor mensaje de apoyo. ¿Cuál fue?

Este fue el conmovedor mensaje que Cristiano Ronaldo le envió a Lionel Messi tras la muerte de Jorge Messi, su papá

El capitán de la Selección Argentina publicó la carta para su padre en su cuenta de Instagram y Cristiano Ronaldo respondió en los comentarios.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", indicó CR7.

Foto: @cristiano en Instagram.

Lionel Messi reveló lo único de lo que no pudo hablar con Jorge Messi, su padre

En la carta escrita con el corazón abierto, Lionel Messi manifestó que se dio cuenta de que la situación era realmente compleja cuando terminaba un partido del Mundial y no tenía un mensaje de su papá.

"Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", aseguró el '10'.

"Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabes cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar; lo demás ya lo sabes. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos", añadió.