"No sé cómo seguir": desgarrador mensaje de Lionel Messi tras la muerte de su papá

La familia Messi sigue enfrentando un difícil momento de luto tras la muerte de Jorge, el papá de Lionel.

El oriundo de Rosario, Argentina, falleció a sus 68 años, en el Sanatorio Centro, situado en su ciudad natal, tras batallar contra una larga enfermedad.

El deceso de Jorge Messi fue confirmado el 8 de agosto de 2026 y Lionel viajó de inmediato desde Miami hasta Rosario para estar presente en el último adiós.

Además, en la mañana de este 12 de agosto, el '10' le dedicó una desgarradora carta a su papá, amigo, representante y mentor.

Este fue el desgarrador mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Jorge Messi, su papá

En su cuenta de Instagram, Lionel Messi manifestó que no sabe cómo seguir y que jugó en el Mundial 2026 por su papá, el hombre que siempre estuvo a su lado.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo o, mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos. Tanto me pedías que juegue el último Mundial y, días antes de empezar, fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar", inició escribiendo Lionel Messi.

"Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible para darte tiempo y que vieras un partido... No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio; faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", agregó.

Además, en la descripción del post, la 'pulga' expresó todo lo que ama y amará por siempre a su papá.

Lionel Messi les agradeció a sus seguidores por las condolencias

Aparte de la carta dedicada a su padre, Lionel Messi valoró los mensajes de fortaleza que le han hecho llegar desde todos los países del mundo.

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"Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá", dijo.

"Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad", concluyó 'Leo'.