Se cae el sueño de América: Arturo Vidal aceptaría oferta de Colo Colo

Si se pensaba que los días estaban agitados en América de Cali, el martes sí se desató un verdadero huracán y lo que ocurrió la semana antes apenas era la antesala de lo que se viene.

La salida de Lucas González no la esperaba ni el más detractor del joven entrenador. Tras una larga reunión sostenida en la tarde-noche de lunes, Marcela Gómez, presidenta del club, decidió prescindir de los servicios del DT al no estar en sintonía en varios puntos para el corto y largo plazo del proyecto deportivo.

Hoy quedará definido el futuro de Arturo Vidal: ¿llegará a América?

La noticia se da en un contexto desfavorable para América, que justo hoy martes espera resolver definitivamente la llegada o no de Arturo Vidal. El viernes pasado, el cuadro 'escarlata' igualó las pretensiones contractuales del jugador y desde entonces está esperando una respuesta que seguramente se dará en el transcurso del día.

Los tiempos le jugaron en contra. A día de hoy, Vidal solo tiene sobre la mesa la oferta oficial de los 'diablos rojos', pero su representante se movió durante el fin de semana para insistir en Colo Colo por recibir una propuesta, y eso surgió efecto. Aunque todavía no hay un documento formal, las partes acercaron posturas de palabra y este martes habrán novedades.

Durante el día, Blanco y Negro S.A., la sociedad anónima que administra Colo Colo, tendrá una última reunión para finiquitar el tema y aprobar lo que el presidente del club acordó de palabra con el empresario del 'rey Arturo'. Así las cosas, al menos en este momento, está descartada en un alto porcentaje la llegada del jugador a América de Cali.

Arturo Vidal rechazará oferta de América y jugará en Colo Colo

José Tomás Fernández, periodista de AS Chile y ESPN Brasil, le contó a Noticias RCN Digital que a pesar de que la oferta de Colo Colo es inferior a la de América, desde el entorno de Arturo Vidal aseguran que, en caso de respetarse lo hablado tras la reunión de la directiva del 'cacique' este martes, aceptarán la oferta para regresar a suelo 'austral'.

Siga leyendo: Arturo Vidal reaccionó en vivo a la inesperada salida de Lucas González del América

"Hoy se termina de juntar la directiva de Colo Colo para aprobar los presupuestos. Con Vidal ya está conversada la propuesta, es muy por debajo de la oferta de América de Cali, pero su intención es jugar en Colo Colo y lo último que supe es que va a aceptar la oferta", dijo.

Fernández también le aseguró a este portal que Vidal y su representante no utilizaron la negociación con América de Cali para presionar a Colo Colo, pues los chilenos se tomaron su tiempo siempre para meditar bien los pasos a seguir y las decisiones las han tomado según sus tiempos. Pero no niega que el jugador sí ha esperado a que en el 'cacique' se decidan a realizar avances por su fichaje antes de darle una respuesta positiva a los 'escarlatas'.

"No creo porque Colo Colo anduvo siempre en su tiempo. Si hubiese sido por eso, Colo Colo hubiese presentado la semana pasada su oferta y aún así pospuso dos veces la reunión. No sirvió de presión porque el club no aceleró ningún proceso", completó.

La historia se repite una vez más: en el fútbol todo puede cambiar hasta que no haya nada firmado. El viernes parecía un hecho que Arturo Vidal se convertiría en nuevo jugador de América de Cali, pero hoy martes la sensación es que todo va a quedar en una ilusión. Por fin habrá una respuesta final y en las próximas horas habrá una decisión, que seguramente no va a dejar contenta a la hinchada americana.