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Así fue el hostil recibimiento a Jhon Arias en su regreso al Maracaná ante Fluminense

El colombiano recibió múltiples insultos y abucheos por parte de su antigua hinchada en plena semifinal de la Copa Libertadores.

Jhon Arias Palmeiras Fluminense
FOTO: AFP

Ángel Ballén

octubre 14 de 2026
10:06 p. m.
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Jhon Arias vivió un reencuentro tenso con los hinchas de Fluminense durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, disputado este miércoles 14 de octubre en el estadio Maracaná. El colombiano, que defendió los colores del 'Flu' antes de incorporarse a Palmeiras, fue abucheado a lo largo del encuentro.

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La reacción de los aficionados tricolores se hizo sentir incluso antes del pitazo inicial, cuando anunciaron los nombres de los titulares del conjunto paulista. Arias recibió una lluvia de silbidos e insultos, una respuesta que contrastó con la importancia que tuvo durante su etapa en el club de Río de Janeiro.

El ambiente hostil continuó durante el encuentro. Cada vez que el colombiano entraba en contacto con el balón, los aficionados de Fluminense manifestaban su rechazo desde las tribunas del Maracaná. El partido representó un nuevo capítulo en la relación entre el jugador y la hinchada de su antiguo equipo.

¿Por qué los hinchas de Fluminense abuchearon a Jhon Arias?

El chocoano fue una de las figuras del plantel de Fluminense que conquistó la Copa Libertadores de 2023, un título histórico para la institución brasileña. Sin embargo, tomó la decisión de irse del equipo para llegar a la Premier League, donde no le fue como esperaba.

Solo seis meses después de su salida del equipo de Rio, terminó siendo presentado como nuevo jugador de Palmeiras, una decisión que no cayó nada bien. Por cosas del fútbol, regresó al Maracaná como rival en una de las instancias más importantes del torneo continental.

¿Cómo le fue a Jhon Arias en la semifinal de la Copa Libertadores

Palmeiras consiguió una victoria por 2-1 frente a Fluminense en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo paulista se adelantó con anotaciones del 'Flaco' López y Marlon Freitas, mientras que Wesley Natã marcó el descuento para el conjunto carioca en los minutos finales.

El atacante colombiano fue parte de la formación inicial de Palmeiras disputó más de 70 minutos en el compromiso. Con el resultado, su equipo tomó ventaja en la serie y quedó en una posición favorable para buscar la clasificación a la final del torneo.

El partido de vuelta se disputará el miércoles 21 de octubre en el estadio de Palmeiras, donde se conocerá uno de los finalistas de la Copa Libertadores. La otra semifinal enfrenta a Flamengo y Estudiantes de La Plata, que también buscan un lugar en la definición del campeonato.

En Fluminense sumaron minutos los colombianos Julián Millán y Kevin Serna, quienes ahora tendrán la tarea de remontar como visitantes una serie contra uno de los equipos más fuertes de la Libertadores en los últimos años.

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