Conmoción en el deporte: murió exboxeador que fue campeón mundial, esta fue la causa

El mundo del deporte internacional y de las artes marciales en particular se encuentra profundamente consternado tras confirmarse el fallecimiento del histórico excampeón mundial de boxeo Jorge Fernando, cariñosamente conocido como "Locomotora" o "Roña" Castro.

El emblemático exdeportista argentino perdió la vida a los 59 años de edad luego de sufrir una repentina descompensación mientras se encontraba en un establecimiento comercial en la localidad bonaerense de Morón.

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades y allegados que lo acompañaban en el lugar —incluyendo a familiares cercanos—, el exboxeador experimentó un quebranto repentino de salud que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Pese a la pronta llegada de los servicios médicos de asistencia al sitio, los profesionales de la salud solo pudieron constatar su fallecimiento. Ante lo ocurrido, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón asumió la investigación de rigor para esclarecer con total precisión las causas exactas de su deceso, considerando antecedentes médicos previos del excampeón, tales como complicaciones asociadas a cuadros de diabetes.

La noticia de su partida generó una ola inmediata de reacciones y mensajes de condolencia en el ámbito deportivo, político y social de Argentina. Figuras del pugilismo, fanáticos y seres queridos expresaron su dolor a través de las redes sociales.

Su pareja, Noelia Vigliarolo, compartió un sentido mensaje de despedida en el que rememoró los años compartidos y los planes de compromiso que tenían preparados para el fin de semana. Asimismo, su hija Quimey solicitó respeto y privacidad para la familia en este difícil momento de duelo.

Trayectoria de este exboxeador

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, "Locomotora" Castro construyó una carrera profesional sumamente prolífica e inolvidable, coronada por su valentía inquebrantable tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Su consagración máxima a nivel internacional llegó en el año 1994, cuando se alzó con el codiciado título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Uno de los hitos más memorables de su trayectoria ocurrió precisamente en aquella defensa mundialista ante el estadounidense John David Jackson, donde protagonizó una de las remontadas más épicas y recordadas en la historia del boxeo argentino al revertir un combate adverso con un potente nocaut técnico en los últimos asaltos. A lo largo de su carrera acumuló un impresionante récord profesional compuesto por más de un centenar de victorias, consolidándose como un referente indiscutible de la disciplina.

Más allá de sus logros deportivos y de haber sobrevivido a graves incidentes personales en su etapa posterior a los rings —como el aparatoso accidente automovilístico que casi le cuesta la vida—, Castro se ganó el cariño entrañable de la gente por su enorme sensibilidad social.

En los últimos años, el exmonarca destinó gran parte de su tiempo y recursos a gestionar comedores populares y asistencia alimentaria para sectores vulnerables y adultos mayores afectados por la crisis económica, demostrando que su espíritu solidario trascendía cualquier lona. Con su partida, el boxeo despide a un guerrero insustituible, cuyo legado vivirá por siempre en la memoria colectiva del deporte latinoamericano.