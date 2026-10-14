Invima advierte por Buscapina falsificada: este es el detalle del empaque que debe revisar

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria por la falsificación de un medicamento comercializado en Colombia. La advertencia está dirigida a los consumidores que hayan adquirido Buscapina Compositum NF tabletas recubiertas, lote F0537A, cuya autenticidad fue cuestionada tras una denuncia.

De acuerdo con la Alerta Sanitaria 329-2026, publicada el 14 de octubre de 2026, la falsificación fue confirmada por Opella Healthcare Colombia S. A. S., titular del registro sanitario del producto. La empresa informó al Invima sobre las irregularidades detectadas durante la verificación del lote señalado.

¿Cómo identificar la Buscapina falsificada?

El Invima explicó que el lote original F0537A fue fabricado con fecha de vencimiento de julio de 2021. Por esta razón, el medicamento original correspondiente a ese lote ya se encuentra vencido y no está disponible actualmente en el mercado. Sin embargo, el producto falsificado presenta fechas diferentes en su empaque: fabricación en julio de 2023 y vencimiento en julio de 2026.

La autoridad sanitaria también identificó diferencias gráficas entre la presentación fraudulenta y la original. Entre ellas están las variaciones en los colores del diseño, el tipo de letra utilizado para el nombre del medicamento, el encuadre de los textos y el fondo del empaque.

El medicamento original, en su presentación de caja con tres blísteres de 10 tabletas cada uno, cuenta con el registro sanitario INVIMA 2020M-003171-R4, cuyo estado figura como vigente. No obstante, esa autorización no respalda el producto falsificado identificado en la alerta. El Invima advierte que la comercialización y el uso de la versión fraudulenta representan un riesgo para los consumidores.

FOTO: Invima

¿Qué riesgos tiene consumir la Buscapina falsificada?

Según el Invima, no es posible determinar con exactitud cuáles serían las reacciones adversas asociadas al consumo del producto falsificado, debido a que se desconoce su composición real. Entre los riesgos se encuentra la ausencia del efecto terapéutico esperado, que podría ocasionar la persistencia o el empeoramiento del dolor abdominal y los espasmos, además de retrasar la atención de una enfermedad subyacente.

La entidad también advierte sobre posibles reacciones inesperadas si el producto contiene sustancias diferentes de las declaradas. Estas podrían incluir náuseas, vómito, diarrea, mareo, somnolencia, palpitaciones, alteraciones de la presión arterial, convulsiones, cambios en la visión y reacciones alérgicas. En casos graves, una reacción alérgica podría causar hinchazón de los labios, la lengua o la cara, así como dificultad para respirar.

Otro riesgo señalado es la posible presencia de contaminantes, solventes industriales, metales pesados o cantidades excesivas de principios activos. La exposición a estas sustancias podría ocasionar daños hepáticos o renales, alteraciones hematológicas y complicaciones neurológicas. Estas son consecuencias potenciales descritas por la autoridad sanitaria, no efectos confirmados en personas que hayan consumido el lote falsificado.

El Invima recomienda no comprar ni consumir Buscapina Compositum NF tabletas recubiertas del lote F0537A que presente las características descritas en la alerta. Si una persona está utilizando ese producto, debe suspender su consumo. Si presenta algún evento adverso, debe reportarlo mediante la plataforma de farmacovigilancia VigiFlow o al correo invimafv@invima.gov.co.