Atlético Nacional tomó decisión de última hora con James Rodríguez antes del clásico vs. DIM: ¿cuál?

Este miércoles 14 de octubre de 2026, por los cuartos de final de la Copa BetPlay, Atlético Nacional e Independiente Medellín jugarán un nuevo clásico.

Los 'verdolagas' y los 'poderosos' saben que no hay mañana debido a que, tras el terremoto del 10 de agosto, la Dimayor determinó que los clasificados a las semifinales se definirán en un partido único.

En consecuencia, teniendo en cuenta esa coyuntura, Lucas González, el director técnico de Atlético Nacional, tomó una decisión importante con James Rodríguez, el excapitán de la Selección Colombia. ¿Cuál fue?

James Rodríguez será titular con Atlético Nacional en el partido vs. Independiente Medellín

Tal y como ha ocurrido en los últimos partidos del 'verde paisa', James Rodríguez será el encargado de manejar los hilos.

El 11 titular elegido por Lucas González para este partido de cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 es el siguiente:

Armani en el arco; Román, Parra, Haydar y Velásquez en la defensa; Campuzano, Marín, Uribe, Cabrera y Cardona en la zona de volantes; y James Rodríguez en la delantera.

¿Qué sigue para Atlético Nacional e Independiente Medellín tras este cruce en la Copa BetPlay 2026?

Luego de este partido definitorio, Atlético Nacional deberá volverse a enfocar en la Liga BetPlay 2026 II.

El sábado 17 de octubre, en el estadio La Independencia, los 'verdolagas' enfrentarán a Boyacá Chicó a partir de las 3:00 de la tarde.

Además, el martes 20 de octubre, en el estadio General Santander, se medirán vs. Cúcuta desde las 6:30 de la tarde.

Entre tanto, Independiente Medellín también tendrá que concentrarse en la Liga BetPlay 2026 II para intentar seguirse acercando a la zona de clasificación.

El 17 de octubre, a las 8:10 de la noche, los 'poderosos' jugarán vs. Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot.

Después, el 25 de octubre, a las 6:10 de la tarde, se cruzarán nuevamente vs. Atlético Nacional, pero por la fecha 16 del campeonato.