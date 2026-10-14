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El 'Cucho' Hernández marcó en la remontada del Real Betis en Champions

El delantero pereirano volvió a reportarse con gol con la camiseta del Real Betis y fue clave en la remontada ante Porto

Cucho Hernández Real Betis
FOTO: AFP

Ángel Ballén

octubre 14 de 2026
06:39 p. m.
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Juan Camilo Hernández sigue encendido en la nueva temporada con el Real Betis y marcó su primer gol en la Champions League 2026/27 en la victoria agónica enfrentando al FC Porto en condición de local. El colombiano anotó el empate 2-2 y sobre el final Isco marcó el tanto de la victoria de penal.

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El 'Cucho' entró desde el banco de suplentes, luego de que el irlandés Troy Parrot le ganara la titularidad. Lo reemplazó al minuto 63 y sobre el 74' recibió un buen pase de Antony tras una gran acción individual por la banda derecha para que el pereirano marcara con un remate potente cruzado.

Así el Betis se puso 2-2 en el marcador y se fue con todo para buscar los primeros 3 puntos en su primera participación. Sobre el minuto 82, Ángel Ortiz fue derribado en el área y tras una revisión en el VAR, se pitó penal para el cuadro español el cual Isco lo cambió por gol para el 3-2 definitivo.

El pereirano está teniendo su primera experiencia en la Champions, al igual que Real Betis. Con esto, su primer gol fue clave para la primera victoria bética en la historia del club en esta competencia.

¿Cuántos goles lleva el 'Cucho' Hernández esta temporada?

Con este nuevo gol, el primero en la Champions League, el 'Cucho' Hernández llegó a tres goles en esta nueva temporada, luego de marcar frente a Villarreal en la victoria por 2-1 y también en el empate 1-1 frente a Deportivo La Coruña, ambos en LaLiga.

Además de los goles, Hernández también tiene dos asistencias en España en los partidos ante Real Sociedad y Osasuna. Con estos números, espera ser tenido en cuenta para la fecha FIFA de noviembre, luego de no ser tenido en cuenta en la última convocatoria de la Selección Colombia.

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