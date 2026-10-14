Condenan a mínimo 40 años de prisión a Duane ‘Keffe D’ Davis por el asesinato de Tupac

Duane ‘Keffe D’ Davis, exlíder de una pandilla de Los Ángeles, fue sentenciado a una condena de al menos 40 años de prisión por el asesinato del rapero Tupac Shakur, ocurrido el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas, Nevada.

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La sentencia fue impuesta por un tribunal de Las Vegas, luego de que un jurado declarara culpable a Davis en agosto de 2026 tras varias horas de deliberación.

Defensa de ‘Keffe D’ apelará

El acusado recibió dos penas de prisión que contemplan un mínimo de 20 años cada una y que podrían extenderse hasta la cadena perpetua.

Durante la audiencia, la jueza Carli Kierny se refirió al impacto del crimen en la familia del artista y señaló que el asesinato dejó consecuencias irreparables. Por su parte, la defensa del exlíder de pandilla, encabezada por el abogado Michael Sanft, anunció que apelará el fallo.

A lo largo del proceso, sostuvo que las declaraciones de Davis no demostraban su participación en el crimen y argumentó que algunas habían sido inventadas para promocionar un libro autobiográfico.

Antes de conocer la decisión, los allegados a Tupac intervinieron para expresar el dolor que les ha causado su muerte en estos 30 años. Su hermana, Sekyiwa Shakur, recordó la importancia que tuvo el músico en su vida y aseguró que, además de ser su hermano mayor, cumplió un papel fundamental en su crianza.

Sumado a ello, manifestó que escuchar los detalles del asesinato fue una experiencia especialmente dolorosa.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

El crimen se dio después de que Tupac asistiera en Las Vegas a una pelea de boxeo protagonizada por Mike Tyson. Según la reconstrucción de los fiscales, un Cadillac blanco se detuvo junto al BMW en el que viajaba el rapero y uno de sus ocupantes abrió fuego. El artista murió seis días después, a los 25 años.

La acusación sostiene que Davis, quien viajaba en la parte delantera del vehículo, le proporcionó el arma a una persona ubicada en el asiento trasero y le ordenó disparar.

La investigación se mantuvo estática hasta 2019, luego de que el hoy condenado publicara un libro de memorias en el que reconoció que había estado en el vehículo durante el ataque.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.