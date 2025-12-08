CANAL RCN
Deportes

Así fue el primer gol oficial de Jhon Durán con Fenerbahce: avanzan de ronda en la Champions

El delantero de la Selección Colombia se reportó con su primer tanto bajo el mando del técnico José Mourinho en Turquía.

Jhon Durán gol Fenerbahce Champions League
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
02:46 p. m.
Jhon Jáder Durán se reportó su con su primer gol vistiendo la camiseta de Fenerbahce bajo la dirección técnica del histórico entrenador portugués José Mourinho. El delantero colombiano dijo presente en la goleada ante Feyenoord de Países Bajos en una de las rondas previas de la Champions League.

El partido de ida de esta llave de la tercera ronda clasificatoria terminó con derrota para los turcos por 2-1. Sin embargo, en condición de local lograron darle vuelta al marcador global con una goleada por 5-2, donde el antioqueño marcó uno de los goles.

En video: el primer gol de Durán con Fenerbahce

Si bien Durán ya había festejado sus primeros goles vistiendo la camiseta del club turco en un amistoso contra Al Ittihad de Arabia Saudita, esta fue su primera anotación oficial y no fue nada más y nada menos que en la máxima competencia de clubes de Europa.

El juego se encontraba empatado 2-2, dejando a los neerlandeses con la ventaja en el global. Allí apareció Durán, cazando un balón que quedó suelto en el área, puso el cuerpo y de un puntazo logró igualar las acciones justo antes de terminar el primer tiempo.

El próximo rival de Jhon Durán y Fenerbahce en la Champions

Todavía le queda una ronda más a Durán y su nuevo club para meterse en la fase de liga de la Champions League. Clasificaron a la ronda de playoffs, donde deberán enfrentarse al Benfica de Richard Ríos, los cuales superaron a Niza de Francia.

El juego de ida será la próxima semana: el 20 de agosto en territorio turco y se definirá todo en Lisboa el próximo 27 de agosto. Los ganadores llegan a la fase de liga de la Champions y los perdedores van a la Europa League.

