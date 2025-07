Así fue el último gol de Diogo Jota con Liverpool: Luis Díaz brilló con una asistencia de taco

El mundo del fútbol sigue consternado por la repentina muerte de Diogo Jota, delantero del Liverpool FC, quien falleció junto a su hermano André Silva en un trágico accidente de tránsito en la madrugada de este 3 de julio en carreteras de España.

Desde Liverpool emitieron un mensaje de despedida para Jota, recordando el último gol que marcó en su carrera, un tanto decisivo para consagrarse con el título de la Premier League 2024/25, donde el extremo anotó el único tanto del derbi de Merseyside ante Everton el pasado 2 de abril.

En un partido apretado entre Liverpool y Everton en Anfield trascurría el minuto 57 de partido cuando Diogo Jota logró presionar con éxito y frustrar el rechazo de los defensores de los 'Toffees'. El balón cayó en los pies de Luis Díaz, quien rápidamente la sirvió de taco para que Jota definiera.

El portugués metió dos enganches dentro del área, dejando en el camino a varios rivales y definió por el palo del arquero, dejando sin opciones a Jordan Pickford para marcar un gol que valdría por 3 puntos determinantes para ganar la liga inglesa con varias fechas de anticipación.

Luis Díaz reaccionó a través de sus redes sociales tras la muerte de uno de sus amigos y compañeros en Liverpool. Lamentó lo sucedido y envió un mensaje de condolencias para los familiares tanto de Diogo Jota como de su hermano André Silva.

No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André.