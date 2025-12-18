CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: resultado de hoy 18 de diciembre de 2025 en último sorteo

¡Ya se informó quiénes son los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de diciembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
09:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna de este 18 de diciembre de 2025 se jugó a las 10:50 de la noche, como siempre sucede entre semana.

Este sorteo, tal y como está estipulado en las reglas, fue monitoreado por un delegado de Coljuegos que dejó claro que no se presentaron irregularidades y que el resultado era el correcto.

Super Astro Luna: resultado de hoy 17 de diciembre de 2025 en último sorteo
RELACIONADO

Super Astro Luna: resultado de hoy 17 de diciembre de 2025 en último sorteo

¿Usted habrá sido uno de los ganadores del premio mayor? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 18 de diciembre de 2025

Las balotas de este 18 de diciembre de 2025 determinaron que el número ganador del Super Astro Luna fue XXXX.

Además, también revelaron que el signo zodiacal que estuvo del lado del azar fue XXXX.

Si usted adivinó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, es uno de los ganadores de 42.000 veces lo apostado.

Es decir que, en caso de que haya 2.300 pesos, su premio es de sesenta y cuatro millones novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos ($64.948.800).

No obstante, tenga presente que en el Super Astro Luna también se entregan estos dos premios:

  • 1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo sorteo del Super Astro Luna?

Tras la nueva jornada que dejó una gran cantidad de ganadores, el Super Astro Luna se volverá a jugar el próximo viernes 19 de diciembre de 2025.

Super Astro Luna: revelan número y signo ganador de hoy 16 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: revelan número y signo ganador de hoy 16 de diciembre de 2025

El sorteo, que será transmitido en Youtube, se emitirá a las 10:50 de la noche. Además, como todas las noches, el resultado exacto podrá encontrarse aquí en el portal web de Noticias RCN.

No olvide que para participar en el Super Astro Luna debe ser mayor de edad y no tener problemas con los juegos de azar.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Servicios públicos

Acueducto da conocer oportunidad para pagar el recibo del agua con este beneficio: tome nota

Electricidad

¿Por qué instalar un cargador eléctrico para vehículos en casa puede marcar la diferencia? Esto debe saber

Regiotram

Reportaron avances en los dos tramos de Regiotram: así va la conexión férrea entre Bogotá y Cundinamarca

Otras Noticias

James Rodríguez

Hija de James Rodríguez celebró con euforia título de Nacional y los hinchas le piden una 'ayudita'

Salomé Rodríguez, la primera hija del capitán de la Selección Colombia, es tendencia en redes tras el título de Atlético Nacional en la Copa BetPlay.

Aguachica

Registran hostigamiento armado con tatucos y drones contra base militar en Aguachica

Hombres armados lanzaron artefactos explosivos y dispararon contra soldados del batallón Ricaurte en El Juncal.

Donald Trump

Trump le bajará el nivel de peligrosidad a la marihuana en EE. UU.: ¿qué significa esto?

Artistas

Reconocida actriz colombiana habló del derrame cerebral que sufrió: "hoy quiero pedirles"

Medicamentos

Colombianos tendrán cambios en la entrega de medicamentos: estas son las personas que se verán beneficiadas