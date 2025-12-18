Super Astro Luna: resultado de hoy 18 de diciembre de 2025 en último sorteo

El Super Astro Luna de este 18 de diciembre de 2025 se jugó a las 10:50 de la noche, como siempre sucede entre semana.

Este sorteo, tal y como está estipulado en las reglas, fue monitoreado por un delegado de Coljuegos que dejó claro que no se presentaron irregularidades y que el resultado era el correcto.

¿Usted habrá sido uno de los ganadores del premio mayor? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 18 de diciembre de 2025

Las balotas de este 18 de diciembre de 2025 determinaron que el número ganador del Super Astro Luna fue XXXX.

Además, también revelaron que el signo zodiacal que estuvo del lado del azar fue XXXX.

Si usted adivinó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, es uno de los ganadores de 42.000 veces lo apostado.

Es decir que, en caso de que haya 2.300 pesos, su premio es de sesenta y cuatro millones novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos ($64.948.800).

No obstante, tenga presente que en el Super Astro Luna también se entregan estos dos premios:

1.000 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo sorteo del Super Astro Luna?

Tras la nueva jornada que dejó una gran cantidad de ganadores, el Super Astro Luna se volverá a jugar el próximo viernes 19 de diciembre de 2025.

El sorteo, que será transmitido en Youtube, se emitirá a las 10:50 de la noche. Además, como todas las noches, el resultado exacto podrá encontrarse aquí en el portal web de Noticias RCN.

No olvide que para participar en el Super Astro Luna debe ser mayor de edad y no tener problemas con los juegos de azar.