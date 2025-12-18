CANAL RCN
Deportes

Wilmar Roldán no pudo contener las lágrimas en medio del clásico antioqueño: así se vio

El experimentado juez Wilmar Roldán no pudo contener las lágrimas en medio del clásico entre Medellín y Nacional.

Wilmar Roldán
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
08:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La gran final de la Copa BetPlay 2025 dejó imágenes imborrables para el fútbol colombiano, tanto por lo deportivo como por lo emocional. En el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín y Atlético Nacional disputaron un título cargado de historia y rivalidad, en una noche que terminó con la consagración del conjunto verdolaga, pero que también estuvo marcada por la emotiva reacción del árbitro central Wilmar Roldán, uno de los jueces más experimentados y reconocidos del país.

Desde antes del inicio del compromiso, el ambiente fue imponente. Las tribunas ofrecieron un espectáculo pocas veces visto en el Fútbol Profesional Colombiano, con una salida cargada de fuegos artificiales, luces y cánticos que estremecieron el escenario. En medio de esa atmósfera, y justo cuando los equipos saltaron al terreno de juego, Roldán quedó en el centro de la cancha, visiblemente conmovido por el momento que estaba viviendo.

Marino Hinestroza confirmó su salida de Nacional, tras ganar la Copa BetPlay
RELACIONADO

Marino Hinestroza confirmó su salida de Nacional, tras ganar la Copa BetPlay

Las lágrimas de un árbitro histórico del FPC

El juez antioqueño no pudo contener las lágrimas ante la magnitud del evento. La final, disputada en su ciudad y en uno de los clásicos más intensos del país, coincidió con una etapa especial de su carrera, marcada por la cercanía de su retiro del arbitraje profesional. La emoción lo desbordó y quedó registrada en un video captado por un aficionado desde la tribuna, imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Roldán, con una extensa trayectoria en torneos nacionales e internacionales, ha sido protagonista silencioso de algunos de los partidos más importantes del fútbol colombiano. Su reacción fue interpretada por muchos como un reflejo del peso simbólico de la final y del camino recorrido durante años de exigencia, críticas y grandes responsabilidades dentro del deporte.

¿Habrá hinchada visitante en Medellín para Nacional-Millonarios por Sudamericana?
RELACIONADO

¿Habrá hinchada visitante en Medellín para Nacional-Millonarios por Sudamericana?

Un clásico definido en la cancha y empañado fuera de ella

En lo estrictamente futbolístico, el compromiso fue cerrado y disputado. Atlético Nacional logró imponerse por la mínima diferencia con un marcador de 0-1, resultado que le permitió levantar el trofeo de la Copa BetPlay 2025 y sumar una nueva estrella a su palmarés. El equipo verdolaga celebró un título trabajado, en un escenario exigente y ante su rival de patio.

Sin embargo, la alegría duró poco. Tras el pitazo final, la tensión acumulada se trasladó a las tribunas y al campo de juego, donde se desató una batalla campal entre hinchas de ambos clubes. Los enfrentamientos obligaron a interrumpir los actos de celebración y volvieron a encender las alarmas sobre la violencia en los estadios colombianos.

Lamentable y preocupante imagen del profe Montoya en medio de la batalla campal en Medellín
RELACIONADO

Lamentable y preocupante imagen del profe Montoya en medio de la batalla campal en Medellín

Así, la final dejó sensaciones encontradas: una noche histórica por el título, un árbitro emocionado que simbolizó el cierre de una era y, lamentablemente, nuevos episodios de violencia que opacaron una jornada que pudo haber sido recordada únicamente por el fútbol.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Se reveló el parte médico de hinchas heridos tras la batalla campal en el Atanasio Girardot

Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio tiene nuevo equipo: será DT de un modesto club en Brasil

Atlético Nacional

Marino Hinestroza confirmó su salida de Nacional, tras ganar la Copa BetPlay

Otras Noticias

Artistas

Murió reconocida influencer tras caer de un décimo piso: su pareja fue capturada

Las autoridades ya revelaron por qué la pareja de la influencer fue vinculado a la investigación. Estos son los detalles.

Ciberseguridad

Descuentos trampa y cobros falsos: así se hacen pasar por el SIMIT para vaciarle los bolsillos

Mensajes personalizados, enlaces engañosos y supuestos acuerdos de pago hacen parte del fraude.

Regiotram

Reportaron avances en los dos tramos de Regiotram: así va la conexión férrea entre Bogotá y Cundinamarca

Artistas

Reconocida actriz colombiana habló del derrame cerebral que sufrió: "hoy quiero pedirles"

Medicamentos

Colombianos tendrán cambios en la entrega de medicamentos: estas son las personas que se verán beneficiadas