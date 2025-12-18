Hija de James Rodríguez celebró con euforia título de Nacional y los hinchas le piden una 'ayudita'

Atlético Nacional cerró el 2025 con un nuevo título tras imponerse al Deportivo Independiente Medellín en la final de la Copa BetPlay. El logro no solo se celebró en el estadio, sino que se trasladó rápidamente a redes sociales, donde hinchas del club compartieron su entusiasmo por la consagración del equipo verde.

En los festejos, una de las publicaciones que más interacción generó fue la de Daniela Ospina junto a su hija, Salomé Rodríguez. La familia ha expresado en diferentes momentos su cercanía y afinidad con Atlético Nacional, vínculo que también está marcado por la presencia de David Ospina en el plantel profesional como uno de los arqueros del equipo.

En el video difundido, se observa a ambas celebrando con euforia, algo que no pasó desapercibido para los seguidores del club. La escena despertó una ola de reacciones, principalmente de aficionados verdolagas que comentaron el contenido y aprovecharon el momento para una solicitud puntual.

La celebración también abrió pedidos para James Rodríguez

Además de los mensajes de felicitación, algunos usuarios aprovecharon el momento para expresar su deseo de ver a James Rodríguez con la camiseta de Atlético Nacional. Dado que el futbolista se encuentra sin club tras su reciente salida de León de México, varios comentarios estuvieron dirigidos a Salomé Rodríguez, a quien le pidieron que influyera en una eventual llegada de su padre al equipo paisa.

Frases que apelaban al cariño de la afición y al deseo de ver a James en el fútbol colombiano se repitieron en la publicación, convirtiendo la celebración en un espacio donde también surgieron expectativas deportivas.