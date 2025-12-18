Miguel Ángel Borja, cada vez más cerca de Boca Juniors: nuevos detalles

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano comienza a calentarse y uno de los nombres que vuelve a tomar fuerza es el de Miguel Ángel Borja. Desde Argentina, diferentes versiones apuntan a que el delantero colombiano podría protagonizar uno de los movimientos más impactantes de los últimos años: pasar de River Plate a Boca Juniors, su máximo rival histórico. La posibilidad surge luego de que el atacante finalizara su vínculo contractual con el conjunto ‘millonario’, quedando en libertad para negociar su futuro.

Borja, quien tuvo un paso importante por River, aparece ahora en el radar de varios clubes del continente. Durante los últimos días, el nombre del colombiano fue relacionado con Cruz Azul de México, equipo que estaría dispuesto a realizar una oferta atractiva desde lo económico. Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo actor en escena que podría cambiar por completo el destino del goleador.

Boca Juniors entra en la pelea por Borja

Según información revelada en Argentina, el entorno de Miguel Ángel Borja sostuvo conversaciones con Boca Juniors, club que seduce de manera especial al delantero. En el programa F90 se señaló que, si las negociaciones con Cruz Azul no avanzan como se espera, el conjunto ‘xeneize’ aparecerá con fuerza en el mercado para intentar ficharlo.

“Si no se avanza con Cruz Azul, Boca va a aparecer fuerte en el mercado por Borja, no se va a poner a ver quién tiene más dólares por Borja. En Boca son optimistas por las charlas que tuvieron con su entorno y su entorno también estaba interesado en hablar con Boca”, mencionaron durante la emisión, dejando en claro que el interés es real y va más allá de un simple sondeo.

La posibilidad de que Borja vista la camiseta azul y oro genera impacto no solo por su calidad como delantero, sino también por el simbolismo que tendría llegar al archirrival directo de River Plate, un movimiento poco habitual y siempre cargado de polémica en el fútbol argentino.

La postura del jugador y el guiño a Riquelme

Horas después de esa información, el periodista Germán García Grova aportó nuevos detalles que fortalecen la versión de un posible arribo de Borja a Boca Juniors. De acuerdo con su reporte, pese al interés concreto de Cruz Azul, el delantero colombiano tendría la firme intención de jugar en el club ‘xeneize’.

Incluso, el propio Borja ya le habría manifestado su deseo al presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, con quien existe una relación directa en el marco de las negociaciones. Este gesto marca un punto clave en la operación, ya que demuestra que la decisión del futbolista no pasa únicamente por lo económico, sino también por lo deportivo y el desafío que representa Boca.

Mientras el mercado avanza y las negociaciones continúan, el futuro de Miguel Ángel Borja promete ser uno de los grandes focos de atención en el continente. Su posible salto desde River Plate a Boca Juniors no solo sacudiría el fútbol argentino, sino que también reafirmaría el peso del delantero colombiano como una de las piezas más codiciadas del actual mercado sudamericano.