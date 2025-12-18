TikTok alcanzó un acuerdo para mantenerse en el mercado estadounidense ¿De qué se trata?

TikTok aseguró haber encontrado una vía para evitar su salida del mercado estadounidense, el más importante para la plataforma, al firmar un acuerdo de empresa conjunta con inversionistas mayoritariamente de Estados Unidos, según informaron este jueves medios locales. La operación surge en un contexto de amenaza de prohibición debido a la propiedad china de la aplicación.

El acuerdo se produce en respuesta a una ley aprobada en 2024 que obligaba a ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentar su prohibición. La normativa, impulsada durante la administración del entonces presidente Joe Biden, buscaba impedir que las autoridades chinas tuvieran acceso a los datos personales de usuarios estadounidenses.

La ley establece un tope claro: ninguna empresa china podía conservar más de una quinta parte de TikTok si la plataforma quería seguir operando en el país. Bajo ese marco legal se diseñó la nueva estructura anunciada esta semana, que deja a ByteDance con una participación cercana al 20%.

Trump se mostró preocupado en su momento por los datos a los que TikTok tiene acceso:

La fórmula presentada coincide en líneas generales con lo que la Casa Blanca había anticipado en septiembre, cuando informó que Estados Unidos y China habían alcanzado un entendimiento para crear una empresa conjunta que cumpliera con los requisitos de la ley de 2024.

Las tensiones que dieron origen a esta legislación se arrastran desde hace años. Legisladores estadounidenses, incluido Donald Trump durante su primer mandato, han sostenido que China podría utilizar TikTok para acceder a datos de ciudadanos estadounidenses o influir en la opinión pública a través de su algoritmo.

¿Cómo se distribuirá la compañía?

El resto del capital se distribuye entre actores que ya tenían vínculos financieros con la compañía y nuevos socios estratégicos. Una parte significativa quedará en manos de inversionistas actuales de ByteDance, incluidos fondos estadounidenses, mientras que el mayor peso en el control recaerá en un grupo encabezado por Oracle, Silver Lake y el fondo emiratí MGX, que en conjunto concentrarán el 45%.

La presencia de Oracle no es menor en el plano político. La empresa está dirigida por su fundador y presidente ejecutivo, Larry Ellison, un empresario cercano al presidente estadounidense Donald Trump, en un momento en que la Casa Blanca mantiene un rol activo en la implementación de la norma que regula el futuro de TikTok.

Según un memorando interno citado por Bloomberg, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, explicó a los empleados que la nueva entidad estadounidense funcionará de manera autónoma en áreas sensibles. “Tras el cierre del acuerdo, la empresa conjunta estadounidense (…) operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad del algoritmo, la moderación de contenido y la seguridad del software en Estados Unidos”, señaló.