CANAL RCN
Colombia

¿Qué es lo último que se sabe de Zulma Guzmán, señalada de envenenar con talio a dos niñas en Bogotá?

El estado médico de la mujer mantiene en pausa su captura formal y retrasa el proceso de extradición.

Zulma Guzmán
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

Valentina Bernal

diciembre 18 de 2025
09:24 p. m.
El caso de Zulma Guzmán, la mujer señalada por la Fiscalía de Colombia de haber envenenado con talio a dos niñas en Bogotá, suma un nuevo capítulo, pero ahora fuera del país.

Guzmán permanece internada en un hospital de Londres luego de que fuera rescatada por la policía británica del río Támesis, al que presuntamente se habría arrojado.

¿Qué es lo último que se sabe de Zulma Guzmán?

De acuerdo con la información conocida, Zulma Guzmán abandonó Colombia el 13 de abril y emprendió un recorrido por varios países. Primero viajó a Argentina, luego pasó por Brasil, posteriormente se desplazó a España y finalmente llegó a Londres el 11 de noviembre.

Una imagen conocida correspondería al momento en que ingresó a territorio europeo, en medio de su desplazamiento internacional.

Días después de su llegada al Reino Unido, las autoridades locales intervinieron luego de hallarla en el río Támesis, hecho por el cual fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario, donde permanece bajo observación.

En este escenario, versiones de la prensa británica indican que Guzmán podría ampararse en la legislación de salud mental, lo que aplazaría cualquier decisión sobre su traslado a Colombia.

Zulma Guzmán negó haber envenenado a las dos niñas con talio

En medio del proceso, Guzmán habló en entrevista con Focus Noticias, donde se declaró inocente y se refirió al dolor de las familias afectadas:

Siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias con la pérdida de sus niñas. Yo soy madre y esto debe ser un dolor infinito. Y entiendo que por esa razón quieran encontrar al culpable y buscar todos los medios posibles para ello. Sin embargo, este culpable no soy yo.

Por ahora, las autoridades deberán esperar su recuperación médica para que sea presentada ante un juez británico, quien será el encargado de formalizar la captura y dar inicio al proceso de extradición.

En Colombia, Zulma Guzmán deberá responder por el delito de homicidio agravado, mientras su permanencia en un hospital de Londres y la eventual aplicación de la ley de salud mental mantienen en suspenso su retorno y el avance del proceso judicial en su contra.

