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Víctimas de delitos informáticos en Bogotá aumentaron 42% en 2026: hurto es el más frecuentes

Durante todo el 2026, la tendencia en el número de casos reportados se ha mantenido al alza.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

agosto 27 de 2026
11:51 a. m.
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La expansión de los delitos cibernéticos en Bogotá afecta cada vez más a los habitantes de la capital colombiana con presencia en la web.

Según datos de la Policía Nacional, entregados a través de un derecho de petición a la concejal Diana Diago, con corte al 10 de julio, la ciudad había registrado un aumento del 42,56% en el número de casos reportados.

En comparación con el mismo periodo del año anterior (1 de enero a 10 de julio de 2025), Bogotá pasó de tener 10.344 casos reportados a 14.746. Una diferencia de 4.402.

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La tendencia se ha mantenido al alza durante todo el año:

Durante todo el 2026, la tendencia de ciberdelitos se ha mantenido al alza. En abril, Diago advirtió que los casos reportados habían aumentado un 25,47% y para julio ya habían superado el 42%.

En palabras de la concejal, “mientras avanza la tecnología, también lo hacen las modalidades criminales. Hoy miles de bogotanos están siendo víctimas de delincuentes que roban sus datos, vacían cuentas bancarias, suplantan plataformas digitales y estafan a través de internet”.

Además, en su informe advirtió que “el principal objetivo de los ciberdelincuentes en Bogotá continúa siendo la obtención fraudulenta de información financiera y personal mediante modalidades como el phishing, la suplantación de identidad y el acceso ilegal a sistemas informáticos”.

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Los ciberdelitos que más han afectado a los bogotanos en 2026:

De acuerdo con los datos revelados por la concejal, el hurto por medios informáticos sigue siendo el delito que más afecta a los bogotanos, con 7.937 casos. Le siguen la violación de datos personales, con 2.368 casos; el acceso abusivo a sistemas informáticos, 2.135 casos; la transferencia no consentida de activos, con 1.023 casos, y la suplantación de sitios web para capturar datos personales, con 815 casos.

“Los bogotanos”, señaló la cabildante, “hoy no solo enfrentan inseguridad en las calles, también en sus celulares, computadores y cuentas bancarias. Cada día más de 77 personas son víctimas de delitos informáticos en Bogotá. La ciudad necesita fortalecer urgentemente sus capacidades de ciberseguridad, prevención y reacción frente al delito digital”, así como las campañas de educación digital y las acciones para enfrentar la tendencia actual.

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