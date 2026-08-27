Reconocida pareja de famosos le puso punto final a su relación: se iban a casar

En los últimos días, una pareja de famosos reveló que llegó a un acuerdo para terminar su relación.

Taina Pimentel, la reconocida modelo, actriz y conductora de televisión de República Dominicana, publicó un comunicado en el que manifestó que ya no continúa con Lupillo Rivera, el cantautor mexicoestadounidense.

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Así fue como Taina Pimentel confirmó el fin de su relación con Lupillo Rivera

En su cuenta de Instagram, Taina Pimentel escribió que atesorará los buenos momentos junto a Lupillo Rivera, pero que su compromiso finalizó.

"Hoy quiero compartir que he tomado la decisión de cerrar una etapa muy importante de mi vida. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones. Me quedo con los momentos vividos, con lo aprendido y con todo aquello que alguna vez nos hizo felices", indicó.

"Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos. En este momento solo deseo transitar este proceso con tranquilidad y rodeada del amor de las personas que me quieren. Agradezco de corazón cada mensaje de cariño y, sobre todo, el respeto y la comprensión ante un momento tan personal", concluyó.

Lupillo Rivera también rompió el silencio tras el fin de su relación con Taina Pimentel

En una entrevista con el programa Despierta América, Lupillo Rivera explicó cuáles fueron las razones para que su relación sentimental terminara.

"La relación mía y de Taina acaba de llegar a su fin. Estuvimos un tiempo tratando de buscar una solución, pero no se pudo dar", dijo.

"Fue una mujer que quise mucho y creo que se lo demostré, pero la distancia nos afectó. Le doy gracias a ella por todo lo que hizo", añadió.