Otro banco en el país se une a la iniciativa y baja tasa de vivienda al 8%

BBVA Colombia anunció un paquete integral de medidas de apoyo financiero orientado a acelerar la reconstrucción y reactivación económica en los departamentos más castigados por el reciente evento sísmico: Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

La medida central del paquete comprende la reducción de las tasas de interés para crédito de vivienda a un 8 % efectivo anual (E.A.). Esta tarifa especial está destinada tanto a la adquisición de nuevos inmuebles como a la remodelación o reparación de infraestructuras residenciales damnificadas.

Para aliviar aún más la carga económica inicial de las familias afectadas, la entidad bancaria determinó que estos créditos no tendrán costo de avalúo ni de estudio de títulos. Asimismo, para los compradores de Vivienda de Interés Social (VIS), el banco otorgará un beneficio directo de hasta $600.000 COP aplicable al pago de la primera cuota.

Apoyo a pymes, sector agropecuario y municipios

La estrategia de recuperación no se limita al ámbito habitacional. BBVA habilitó líneas de financiación con tasas preferenciales que parten desde IBR + 0 % destinadas a pequeñas y medianas empresas, así como a productores del campo.

Estas líneas contemplan plazos de amortización de hasta 36 meses y periodos de gracia de hasta 6 meses, otorgando flexibilidad operativa para la compra de inventarios, reparación de maquinaria o reconstrucción de locales comerciales.

Adicionalmente, las entidades territoriales descentralizadas y las alcaldías de los municipios declarados en emergencia podrán acceder a crédito público con condiciones financieras similares (IBR + 0 %, plazos a 36 meses y periodos de gracia de hasta 12 y 24 meses) para financiar obras prioritarias de infraestructura pública.

Alivios a deudas vigentes y gestión de seguros

Para los clientes que ya contaban con obligaciones financieras y sufrieron un deterioro en su capacidad de pago a causa del sismo, el banco activó un plan de adecuación de deudas. Previa evaluación individualizada de cada caso, los usuarios podrán acceder a congelamiento temporal de cuotas, periodos de gracia y extensión en los plazos de cancelación.

Paralelamente, la entidad dispuso asistencia técnica especializada para la tramitación ágil de las pólizas de seguro de aquellos inmuebles o bienes asegurados que presentaron siniestros. Las solicitudes de revisión y acompañamiento se recepcionan a través de las líneas telefónicas dedicadas 601 743 4371.

Mario Pardo Bayona, presidente ejecutivo de BBVA Colombia, enfatizó que el objetivo de la institución radica en acompañar la transición desde la emergencia humanitaria hacia la reconstrucción efectiva del patrimonio familiar y productivo de la región.