La euforia de 'Mane' Díaz en la goleada de América de Cali a Junior en Palmira

América de Cali se impuso con contundencia frente a Junior de Barranquilla en el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay. El equipo dirigido por David González ganó, goleó y gustó en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.

En las tribunas del estadio apareció Luis Manuel 'Mane' Díaz, padre del jugador de la Selección Colombia, Luis Díaz. Disfrutó del partido y celebró junto a los hinchas americanos, recordando que él es confeso seguidor del equipo vallecaucano.

'Mane' Díaz y su reacción por la victoria de América

A través de su cuenta de Instagram, el padre de Luis Díaz publicó un video con el estadio de fondo previo a la victoria americana. Además, algunos hinchas lo grabaron celebrando los 4 goles que marcó el equipo rojo del Valle.

El formado de 'Lucho' etiquetó en su publicación al América y reafirmó el amor por el equipo 'escarlata'. En redes sociales han circulado fotos de diferentes épocas donde no ha ocultado la pasión por este club.

¿De qué equipo es hincha Luis Díaz?

Contrario a su padre, Luis Díaz ha manifestado públicamente que es hincha de Junior de Barranquilla, club en el que ganó varios títulos en el fútbol colombiano y con el que se quedó a un penal de ganar la Copa Sudamericana.

En redes circula una foto de Díaz con una gorra del América de Cali, pero el mismo padre del jugador se encargó de desmentir rumores, asegurando que 'Lucho' desde pequeño siempre prefirió al equipo barranquillero.