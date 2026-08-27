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Esta es la millonada que se embolsilló Independiente Santa Fe tras eliminar a River Plate en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
10:16 a. m.
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Independiente Santa Fe, en una noche histórica, eliminó a River Plate en el estadio Más Monumental.

Los dirigidos por Pablo Repetto comenzaron perdiendo 1-0 tras una anotación de Driussi al minuto 52, pero empataron con un penalti convertido por Fagúndez al 81.

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En consecuencia, luego de la igualdad en los 90 minutos y en la serie, la clasificación se definió desde el punto penal y el 'león' se impuso después de 22 cobros.

Fue así como se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, además, aseguró un importante ingreso económico. ¿De cuánto fue?

Esta es la millonada que ha ganado Independiente Santa Fe por seguir vivo a nivel internacional

Hasta el momento, Independiente Santa Fe ha conseguido 5.8 millones de dólares, que equivalen a aproximadamente 17.100 millones de pesos colombianos.

Los pagos se han dividido así.

  • 3 millones de dólares en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
  • 680.000 dólares por mérito deportivo en la Copa Libertadores.
  • 500.000 dólares por clasificarse a los 'play-offs' de la Copa Sudamericana.
  • 600.000 dólares por clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
  • 700.000 dólares por clasificarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿A quién tiene que enfrentar Independiente Santa Fe ahora en la Copa Sudamericana?

En el cruce de cuartos de final, Independiente Santa Fe se encontrará frente a frente con Vasco da Gama de Brasil.

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La serie comenzará a jugarse en el 'coloso de la 57' de Bogotá y terminará de definirse en el estadio Sao Januário, de Río de Janeiro.

En los octavos de final, Vasco da Gama enfrentó a Olimpia y empató 0-0 en la ida, en condición de local, pero goleó 1-4 en territorio paraguayo.

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